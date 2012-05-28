Закон о плавающей ставке акциза с нефтепродуктов заработал

С 27 мая 2012 года вступил в действие закон, которым предусмотрено введение плавающей ставки акцизного налога с нефтепродуктов.

Текст документа опубликован в газете «Голос Украины» №96 от 26 мая 2012 года.

Документом предусматривается принятие текущих ставок акцизного налога в качестве базовых на период до конца 2012 года.

При этом, к базовой ставке каждую декаду будет добавляться, или вычитаться (в зависимости от средней стоимости нефти Brent (DTD) на бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) за предыдущую декаду) корректирующая сумма, которая не может превышать 50% базовой ставки.

При средней биржевой цене нефти ниже 105 долл. за баррель, к базовой ставке будет добавляться корректирующая сумма, рассчитываемая как разница между 105 долл. за баррель и биржевой ценой (с учетом курса "доллар США-Евро" за соответствующую декаду и количества баррелей в тонне – 7,62). То есть, в этом случае, акцизный налог будет увеличен.

При средней биржевой цене нефти в пределах 105-125 долл. за баррель корректировка базовой ставки проводиться не будет.

При средней биржевой цене нефти выше 125 долл. за баррель от базовой ставки будет отниматься корректирующая сумма, рассчитываемая как разница между 125 долл. за баррель и биржевой ценой (с учетом курса "доллар США-Евро" за соответствующую декаду и количества баррелей в тонне – 7,62). То есть, в этом случае, акцизный налог будет снижен.

Согласно документу, ставки акцизного налога на бензины авиационные, топливо для реактивных двигателей и сжиженный газ корректировке не подлежат.

Кроме того, центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в нефтегазовом комплексе, должен публиковать значение корректирующей суммы и средней цены одного барреля нефти Brent (DTD), сложившейся на бирже ICE в предыдущей декаде, не позже 13:00 первого дня текущей декады.

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