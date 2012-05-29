Нефть дорожает в ожидании статистики из США

Мировые цены на нефть повышаются во вторник на ожиданиях сильных статданных в США, которые могут укрепить оптимизм относительно перспектив крупнейшей мировой экономики и ее спроса на сырье, сообщает РИА Новости.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.21 мск повысилась на 0,36 доллара, или на 0,4%, - до 91,22 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,01 доллара, или на 0,01%, - до 107,11 доллара за баррель.

Во вторник аналитическая компания Conference Board опубликует данные по индексу доверия потребителей к экономике США за май. Согласно прогнозам экспертов, показатель в отчетном месяце повысился до 69,5 пункта с 69,2 пункта месяцем ранее.

"Мы видим небольшие ростки оптимизма в США, - сказал агентству Bloomberg гендиректор Barratts Bulletin Джонатан Барратт. - При этом в Европе пока еще не все гладко".

Оптимизм инвесторов сдерживают статданные из Японии, которая является третьим по величине в мире потребителем нефти после США и Китая. В частности, во вторник стало известно, что уровень безработицы в стране в апреле вырос до 4,6% с 4,5% в марте. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на мартовском уровне.