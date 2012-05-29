Энергогенерирующий блок ДТЭК возглавил экс-гендиректор «ДТЭК Днепроэнерго»

Дирекцию по генерации электроэнергии крупнейшего частного украинского энергетического холдинга ДТЭК, контролируемого бизнесменом Ринатом Ахметовым, возглавил Роман Сердюков, ранее занимавший должность генерального директора ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» крупнейшей теплоэнергогенерирующей компании Украины.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Согласно сообщению, в обязанности Р.Сердюкова будет входить координация работы энергогенерирующих активов, управление процессами реконструкции, модернизации и повышения эффективности предприятий тепловой генерации ДТЭК.

Справка УНИАН. На сегодня общая установленная мощность всех энергоблоков ДТЭК составляет 18,2 ГВт.

ДТЭК планирует инвестировать в проекты модернизации и капитального строительства энергоблоков в течение 3 лет около 2 млрд долларов США в год. Капитальные инвестиции ДТЭК в сегмент до 2030 года составят 20 млрд долларов США.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

ООО «ДТЭК» (г. Донецк) завершило 2011 год с чистой прибылью 2,817 млрд грн, тогда как за 2010 год чистая прибыль составляла 3,918 млн грн.

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