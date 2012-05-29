«Газпром» теряет позиции газового монополиста в странах ЕС — эксперт

Российский концерн «Газпром» теряет в ЕС позиции газового монополиста, который не только осуществляет поставки газа, но и стремится осуществлять управление газотранспортными системами.

Такое мнение высказал УНИАН эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук, комментируя соглашение о разделении литовской газовой компании Lietuvos dujos на две отдельные компании, подписанное немецким энергоконцерном EON Ruhrgas, российским «Газпромом» и Минэнерго Литвы.

Соглашение предусматривает, что одна из новых компаний будет заниматься сбытом газа, вторая – управлением магистральными газопроводами.

«Решение о разделение литовской газовой компании Lietuvos dujos – это историческое решение для энергетики Евросоюза и первый серьезный удар по позициям российского газового монополиста в ЕС. «Разделение» на самом деле в первую очередь значит то, что «Газпром» банально устранили от управления компанией Lietuvos dujos и оставили только право продавать газ», - сказал Ю.Корольчук.

Он отметил, что для Украины «пример Литвы является прямым предупреждением о недопустимости распределения акций в формате «33-33-33» в процессе будущего создания и акционирования консорциума по управлению ГТС».

«Именно от такой схемы отказалась Литва», - сказал Ю.Ковальчук.

По прогнозам эксперта, в странах ЕС следует ожидать дальнейшего ослабления позиций России.

«В следующий раз у России заберут газовые сети Эстонии. Сейчас Эстония усиленно работает над разделением газовой компании Eesti Gaas, где основным владельцем является «Газпром» (37%). Еще 9,85% акций принадлежит «Итера Латвия», которая считается близкой к «Газпрому». Как и в случае Lietuvos dujos из состава эстонского Eesti Gaas должны быть выведены магистральные газопроводы, то есть основной актив», - сказал он.

Ю.Ковальчук также отметил, что решение Литвы о самостоятельном управлении газопроводами «является больше политическим и стратегическим» и связано с планами до 2015 года реализовать собственный проект по строительству в Клайпеде LNG-терминала, откуда будет поступать сжиженный газ по магистральным сетям страны.

Кроме того, Литва вместе с Польшей приступают к реализации проекта по строительству газопровода-интерконнектора GIPL – Gas Interconnection Poland–Lithuania, который даст Литве возможность с 2018 года получать 2,3 млрд куб. м газа (70% потребностей Литвы) через Польшу.

«Уменьшение Литвой потребления газа не вписывается в планы «Газпрома», и Россия могла препятствовать тому, чтобы газ с LNG-терминала и через газопровод-интерконнектор GIPL поступал в газопроводную систему. Именно поэтому Литва использовала условия «третьего энергетического пакета» для того, чтобы вернуть себе контроль над магистральными газопроводами», - отметил Ю.Ковальчук.

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