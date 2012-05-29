На энергоэффективность в этом году выделено 827,5 млн грн

В Украине на реализацию программы энергоэффективности в этом году выделено 827,5 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Николай Пашкевич.

По его словам, из общего фонда государственного бюджета на эти цели выделено 502,7 млн грн, за счет финансовой помощи Европейского Союза — 324,8 млн грн.

Н.Пашкевич отметил, что основной упор будет сделан на замене оборудования теплопунктов предприятий теплокоммунэнерго, куда будет направлено 119,3 млн грн из общего фонда госбюджета и 296,7 млн грн из фонда поддержки Евросоюза, что составит 56% финансирования программы.

«У нас есть готовые проекты. Будет проводиться конкурс. В этом году, мы уверены, что конкурс пройдет на полгода раньше, чем он прошел в прошлом году», - сказал он.

Глава агентства добавил, что порядки расходования средств находятся на согласовании Министерства юстиции, после чего будут переданы на рассмотрение Кабинета министров. После утверждения порядков будет объявлен конкурс и начато финансирование работ.

Также в этом году Госэнергоэффективности намерено сосредоточиться на переводе котельных бюджетных организаций (школ, больниц и т. д.) на местные альтернативные источники энергетики и провести термомодернизацию данных объектов.

Кроме того, ведомство нацелено на развитие возобновляемой энергетики, в том числе на предоставлении возможности международному бизнесу строить ветроэлектростанции и солнечные станции.

Н.Пашкевич добавил, что за последние 15 лет построено ветроэлектростанций на чуть более 90 мегават, они работают с коэффициентом использования установленной мощности порядка 6%.

По словам главы Госэнергоэффективности, Украина теряет на перерасходе энергоресурсов около 15-17 млрд долл.

По его мнению, для того чтобы экономить энергоресурсы, не нужно быть богатым, нужно быть рачительным.

«Если каждый будет отключать современные приборы от сети, а не просто кнопкой, не оставлять в активном режиме компьютеры, телевизоры, микроволновки и прочую технику, вот вам уже резерв в 4,5 млрд кВт/ч, а это ни много ни мало 2,5 млн тонн угля», - сказал Н.Пашкевич.

Он напомнил, что в 2011 году на программы энрегоэффективности из государственного бюджета было направлено около 500 млн грн, а также порядка 20 млрд грн инвестиций.

В прошлом году Украина сократила потребление газа на 1,5 млрд куб. м, а также утроила производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

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Украина к 2030 году намерена достичь 15% доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны

Украина к 2030 году намерена достичь 15% участия возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Николай Пашкевич.

«До 2030 года мы должны как минимум достичь 15% участия возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны», - сказал он.

Н. Пашкевич отметил, что в этом году за счет использования альтернативных источников энергии в Украине вытесняется 520 тыс. тонн угля, а в 2013 году запланировано вытеснить 1 млн тонн угля.

Глава агентства уточнил, что Европейский Союз поставил перед Украиной задачу к 2020 году иметь 12% участия возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны. «Задача эта будет выполнена», - сказал он.

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