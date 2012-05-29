Украина добивается пересмотра контрактов, а не скидки на газ - Бакулин

Украина добивается от "Газпрома" пересмотра существующих газовых контрактов, а не получения скидки к существующей цене на российский газ.

Об этом сообщил журналистам глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Бакулин.

"Когда мы ведем переговоры с" Газпромом ", мы не говорим о снижении цены, мы говорим об условиях пересмотра контракта, чтобы он отвечал интересам Украины и был не хуже европейских условий", - отметил он.

Е.Бакулин также сообщил, что в данное время цена природного газа для ряда европейских стран ниже, чем для Украины.

"Это неправильно, поэтому если в ближайшее время эти условия не будут пересмотрены, мы приложим все усилия для того, чтобы найти другие источники поставок газа, в том числе из Европы, и резко увеличить свою добычу, минимизируя поставки российского газа", - добавил он.

В то же время Е.Бакулин продолжает утверждать, что стороны в ближайшее время сумеют договориться.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на российский газ устанавливается поквартально.

Цена природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м. Цена природного газа во втором квартале 2012 года увеличилась на 2,2% - до 425 долл. за тыс. куб. м с 416 долл. в первом квартале.

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