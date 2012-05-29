Азаров будет говорить с Медведевым о транзите туркменского газа через РФ

Премьер-министр Украины Николай Азаров планирует завтра, в ходе встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым в рамках саммита глав правительств СНГ, обсудить вопрос возможности транзита газа через территорию РФ в случае прямых его поставок из Туркменистана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский премьер сообщил сегодня журналистам в ходе брифинга.

«Завтра, я думаю, что мы с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым – УНИАН) этот вопрос также поднимем», - сказал Н.Азаров, отвечая на вопрос УНИАН.

Он отметил, что в договоре о зоне свободной торговли регламентируется вопрос о доступе к российской ГТС участников ЗСТ.

Также Н.Азаров высказал надежду, что вопрос доступа к российской ГТС будет рассматриваться и в процессе переговоров по пересмотру газовых контрактов между Украиной и Россией от 2009 года.

«Также мы рассчитываем, что в процессе пересмотра контракта на поставки газа и условиях транзита, мы и этот вопрос будем обсуждать с российским руководством», - сказал Н.Азаров

Премьер-министр Украины также сообщил, что обсуждал тему прямых поставок газа из Туркменистана и его транзита через Россию сегодня в ходе встречи с президентом этой страны Гурмангулы Бердымухамедовым.

«На каждой встрече с руководством Туркменистана безусловно обсуждается вопрос, а также какие скажем изменения в позиции России происходят в этом направлении», - сказал Н.Азаров.