Газпром: цена российского газа на европейском рынке в 2012 г. составит 405-415 долл.

Москва. Средняя цена на российский газ на европейском рынке в текущем году будет в диапазоне 405–415 долл. за тыс. куб. м.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в интервью корпоративному журналу «Газпром» (№5) сказал заместитель председателя правления ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр Медведев.

«Цена газа — производная от котировок корзины нефтепродуктов, которая проявляется с 6-9-месячной отсрочкой. Поэтому цену газа можно достаточно уверенно прогнозировать на несколько месяцев вперед. По нашим прогнозам, на основании данных первого квартала, в среднем за год цена будет в диапазоне 405–415 долл. за тыс. куб. м. Но до конца года еще далеко, и эта цифра может корректироваться», - сказал А.Медведев.

Он отметил, что экспортные поставки будут не хуже, чем в прошлом году, заверив при этом, что достижение высоких объемов поставок любой ценой не является для компании самоцелью.

«Главное — это выручка, финансовые поступления. Поэтому в определенных условиях выгоднее продать чуть меньше, если это принесет ощутимые ценовые преимущества», - сказал замглавы «Газпрома».

А.Медведев сообщил, что в конце прошлого и начале нынешнего года «Газпром» провел ряд пересмотров определенных ценовых условий с некоторыми из партнеров, но при этом стараясь сохранить ценовой уровень, пусть и с переносом части объемов на более поздний срок.

По его словам, изменение отборов в каждый конкретный момент не влияет на долгосрочный тренд: в ближайшие десятилетия потребность Европы в новых объемах импортного газа будет расти.

А.Медведев также отметил, что по сравнению с 2010 годом общий объем газа, реализованного через «Газпром экспорт» компаниям в странах дальнего зарубежья, вырос более чем на 8% - с 138,6 млрд до 150 млрд куб. м, а выручка, по предварительным итогам, увеличилась примерно на 30%. При этом общие объемы продаж газа по Группе «Газпром» согласно отчетности по МСФО составили 156,6 млрд куб. м.

«Такой результат можно считать весьма достойным, особенно если вспомнить о том, на фоне какой экономической ситуации», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует среднегодовую цену на поставляемый в Украину газ на уровне 440 долл. за тыс. куб. м.

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