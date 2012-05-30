Нефть дешевеет на опасениях по поводу роста запасов в США

Мировые цены на нефть снижаются в среду в ожидании недельных статданных по запасам сырья в США, которые могут показать их рост до наивысшего уровня с 1990 года, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА «Новости».

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.08 мск опустилась на 0,35 доллара, или на 0,39%, - до 90,41 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,3 доллара, или на 0,28%, - до 106,38 доллара за баррель.

Аналитики прогнозируют, что Минэнерго США в четверг сообщит о росте запасов нефти в США за минувшую неделю на 800 тысяч баррелей - до 383,3 миллиона баррелей. Аналогичные данные в среду представит аналитическая организация Американский институт нефти (API).

Участники торгов также обратили внимание на сообщения от банка BNP Paribas, эксперты которого снизили прогноз по стоимости нефти WTI на текущий год на 7 долларов - до 100 долларов за баррель и по ценам на нефть смеси Brent на 4 доллара, до 115 долларов за баррель.

Не порадовали инвесторов и новости из Европы, согласно которым рейтинговое агентство Egan-Jones сообщило о понижении рейтинга Испании до "BB-"с "B", что усилило опасения за экономику еврозоны в целом и за спрос на нефть со стороны региона.