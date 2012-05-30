КНДР внесла поправку в Конституцию, провозгласив себя ядерной державой

КНДР в своей Конституции провозгласила себя "ядерной державой", внеся соответствующую поправку.

Об этом сегодня сообщило пропхеньянское информационное агентство Тёсэн цусин, базирующееся в японской столице, передает ИТАР-ТАСС.

Подобные изменения в Конституции КНДР аналитики агентства связывают с желанием Пхеньяна добиться международного признания в качестве ядерной державы. Поправка в Конституцию была внесена на сессии Верховного народного собрания КНДР в апреле этого года.

По данным Тёсэн цусин, северокорейская Конституция теперь называется не "Конституция Ким Ир Сена", а "Конституция Ким Ир Сена - Ким Чен Ира". Тем самым новый северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал дань уважения своему отцу, скоропостижно скончавшемуся в конце прошлого года. Между тем, на конференции Трудовой партии Кореи 11 апреля за Ким Чен Иром уже был навечно закреплен пост генерального секретаря ТПК.

Конституция КНДР была принята на первой сессии Верховного народного собрания КНДР пятого созыва 27 декабря 1972 года. До настоящего времени изменения в нее вносились только один раз - в апреле 1992 года.