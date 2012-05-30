Туркменистан призывает страны СНГ делиться своими газопроводами

Ашхабад. Туркменистан призывает страны СНГ максимально использовать свои транзитные преимущества при сотрудничестве в энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, выступая на заседании Совета глав правительств стран СНГ, проходящем в Ашхабаде.

«В силу своего потенциала и географического положения практически все страны СНГ являются реальными либо потенциальными участниками международного взаимодействия в энергетической сфере. И в этом контексте все мы заинтересованы именно в максимальном задействовании своих энергетических мощностей и транзитных преимуществ», - заявил Президент Туркменистана.

Он отметил, что необходимо «предметно и вдумчиво» проанализировать состояние дел в этой сфере, оценить возможности каждой из стран по реальному интегрированию в глобальные энергетические процессы путем реализации международных проектов на пространстве Содружества.

«Туркменистан готов к такому обсуждению и предлагает начать диалог по вопросам транспортировки энергоресурсов, обеспечения безопасности и надежности их поставок, выработки ясных и четких принципов деятельности наших государств на международных рынках энергоносителей», - заявил Г.Бердымухамедов.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров планирует в ходе встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым в рамках саммита глав правительств СНГ обсудить вопрос возможности транзита газа через территорию РФ в случае прямых его поставок из Туркменистана.

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