За СРП по Скифскому и Форосскому участкам инвесторы заплатят в бюджет по 2,4 млрд грн

Минимальный размер специального платежа (премии) в государственный бюджет, который вносится инвестором на протяжении десяти дней после подписания соглашения о разделе продукции (СРП) - углеводородов, которые будут добываться на Скифском и Форосском участках Черноморского шельфа, должен составить не менее 2,4 млрд грн по каждому участку.

Об этом говорится в обнародованных на правительственном сайте постановлениях Кабинета министров Украины №454 и №455 от 23 мая т.г.

Как отмечается в постановлении, минимальный объем инвестиций на первом этапе геологоразведочных работ должен составлять не менее 1,6 млрд грн по каждому участку.

Объем инвестиций на втором этапе, в том числе опытно-промышленной эксплуатации, как и суммарный объем инвестиций, необходимых, в том числе, для промышленной разработки, определяется по условиям конкурса. Максимальная часть компенсационной продукции, за счет которой инвестору будут компенсированы его расходы, установлена на уровне 70%, а доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 20%.

Предполагается, что данные соглашения будут заключены на 50 лет.

Напомним, ранее министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий заявил, что конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по разведке и добыче природного газа на Скифском и Форосском участках шельфа Черного моря планируется объявить до 30 мая.

Площадь Скифского участка составляет 16,698 тыс. кв. км, Форосского – 13,615 тыс. кв. км.