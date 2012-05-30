Изменение классификации потребителей электроэнергии доделает рабочая группа

Национальная комиссии по государственному регулированию в сфере энергетики (НКРЭ) приняла решение создать рабочую группу для доработки своего постановления «О внесении изменений в порядок определения классов потребителей электрической энергии, дифференцированных по степени напряжения».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола, проходившего в НКРЭ 29 мая по инициативе Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), заявил член Комиссии Юрий Андрейчук.

Обращаясь к собравшимся, он попросил их в течение недели представить НКРЭ свои предложения относительно доработки постановления с учетом пожеланий потребителей электроэнергии. «Для рассмотрения этих предложений мы создадим рабочую группу в составе Минэнергоугля, АМК и представителей потребляющих предприятий, которая начнет свою работу 12 мая», - отметил Ю.Андрейчук.

В ходе круглого стола представители ряда украинских предприятий выступили с критикой нынешней редакции постановления НКРЭ, принятие которого, по их мнению, ведет к необоснованному подорожанию электроэнергии.

Так, вице-президент Объединения работодателей предприятий легкой промышленности Дмитрий Попов отметил, что категорически не согласен с пунктом постановления НКРЭ, которым отменяется понятие «точка продажи электроэнергии». В результате, по его словам, ряд предприятий легпрома будут искусственно выведены из 1-го класса электропотребления во 2-й. «К примеру, у текстильных предприятий легкой промышленности на самом деле очень большие затраты электроэнергии. Конечно, наши объемы не сравнить с потреблением электросталеплавильных печей, но в структуре себестоимости производства тканей электроэнергия тоже занимает большую долю. При этом целый ряд предприятий легпрома подключены напрямую к шинам электростанций, такие предприятия владеют собственными трансформаторами, электросетями и сами их обслуживают. Поэтому мы не хотим никому платить за то, что сами делаем — это просто абсурдно», - сказал Д.Попов и добавил: «И когда представители НКРЭ заявляют, что изменяют критерии оценки определения классов потребления, для того чтобы бороться с перекрестным субсидированием, мы не понимаем, где оно в нашем случае. Выходит абсолютно наоборот — переводя нас во второй класс, они хотят, чтобы мы платили за ту услугу, которую сами себе оказываем».

Он также отметил, что если украинским текстильным предприятиям поднимут стоимость электроэнергии, они не выдержат конкуренции с китайским импортом.

В свою очередь директор Дергачевского моторостроительного завода (Харьковская обл.) Владимир Ходарев отметил, что постановление НКРЭ делает нерентабельной работу его предприятия. «Имея прямое подключение к электростанции, мы ежемесячно несем затраты по обслуживанию линий высоковольтных передач. Меняем провода, изоляторы, расчищаем просеки под проводами, содержим трансформаторные подстанции - все это мы делаем своими силами, то есть мы несем все расходы по доставке электроэнергии от электростанции на предприятие. Естественно, мы считали, что имеем право на получение электроэнергии по первому классу. Теперь нам говорят, что мы должны платить облэнерго по второму классу, потому что понятие точки подключения исчезает, но кто мне должен платить за те потери, которые несет завод по обслуживанию электросетей?», - сказал В.Ходарев.

По его мнению, нынешние проблемы потребителей электроэнергии во многом связаны с тем, что многие предприятия вынудили передать свои собственные подстанции на баланс облэнерго. «Заводы строили и обслуживали свои подстанции со времен СССР, но затем через всякие органы власти их вынудили передать эти подстанции. При этом нам обещали, что электроэнергия все равно будет поставляться по первому классу. Но прошло три года и все забыли, что это наши подстанции, и стали выставлять нам второй класс», - добавил В.Ходарев.

Главный энергетик ПАО «Запорожский завод ферросплавов» Олег Брыков отметил, что если для некоторых предприятий цена на электроэнергию не столь критична, то для других она является важнейшей составляющей себестоимости продукции. «Для них перевод во 2-й класс может действительно стать катастрофой. Можно даже сказать, что, как для химпредприятий, производящих азотные удобрения, природный газ является не топливом, а сырьем, так и для электросталеплавильных заводов электроэнергия, составляя более 50% в себестоимости конечной продукции, скорее не энергоноситель, а сырье», - сказал О.Брыков.

В связи с этим, по его словам, одним из требований ферросплавных предприятий является внесение в постановление НКРЭ об изменении порядка определения классов потребителей понятия технологической электроэнергии. «Мы считаем, что ценообразование на технологическую электроэнергию для металлургической промышленности должно быть дифференцированным», - добавил представитель ЗЗФ.

Справка УНИАН. 12 апреля этого года НКРЭ опубликовала проект постановления «Об утверждении Критериев определения классов потребителей электроэнергии, дифференцированных по степеням напряжения». Исходя из новых критериев, перестанет относиться к потребителям 1-го класса и перейдет к потребителям 2-го класса ряд крупных украинских предприятий. По мнению экспертов, в частности, это может коснуться ПАО «Шосткинский завод химических реактивов», АО «Донецкий электрометаллургический завод» и ПАО «Стахановский завод ферросплавов», в результате тариф на электроэнергию для этого предприятия увеличится почти на 30%.