Украина «шаг за шагом» приближается к разрешению спорных газовых вопросов – Азаров
Ашхабад. Украина постепенно в ходе переговоров с Россией приближается к разрешению спорных газовых вопросов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на брифинге после окончания переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым после саммита глав правительств СНГ в Ашхабаде.
«Шаг за шагом мы приближаемся. Шаг за шагом (к решению вопросов – УНИАН)», - сказал Н.Азаров, отвечая на вопрос УНИАН.
При этом он отметил, что в ходе переговоров с Д.Медведевым обсуждался вопрос возможности транзита газа через Россию из Туркменистана, а также вопрос пересмотра газовых контрактов.
«Я Вам Америку не открою, если скажу, что в очередной раз эта тема обсуждалась. Или вы сомневаетесь в этом?», - сказал Н.Азаров.
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