DTEK Holdings Limited предоставила «ДТЭК Днепроэнерго» кредитную линию на 220 млн грн

ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» привлекла у кипрской DTEK Holdings Limited возобновляемую кредитную линию в долларах США на сумму, эквивалентную 220 млн грн (по курсу НБУ), говорится в сообщении «ДТЭК Днепроэнерго».

Согласно сообщению, соответствующий договор подписан 25 мая, эффективная ставка за пользование кредитом составила 9,8% годовых в долларах.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).