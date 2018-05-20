НКРЭ "разводит" промпотребителей по классам...

Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики решила взять паузу в проталкивании собственного постановления об изменении критериев определения классов потребителей электроэнергии. 29 мая в ходе круглого стола, посвященного этому постановлению, было объявлено, что НКРЭ готова к рассмотрению пожеланий потребителей электроэнергии и создает для этого рабочую группу, которая начнет свою работу 12 июня.

Опубликованный 14 апреля этого года проект постановления НКРЭ «Об утверждении Критериев определения классов потребителей электроэнергии, дифференцированных по степеням напряжения» объединил таких, казалось бы, бесконечно далеких друг от друга потребителей электроэнергии, как текстильные предприятия и ферросплавные заводы. Единение это выразилось в категорическом неприятии новых подходов Комиссии, которые ломали устоявшуюся систему ценообразования на электроэнергию, не оставляя огромному количеству абонентов ни малейших шансов на сохранение рентабельности своего производства. При этом главным мотивом нововведений НКРЭ выглядело ничем не прикрытое желание угодить энергопоставляющим компаниям, в первую очередь облэнерго. Из которых, к слову, государственных практически не осталось. Именно они становятся основными выгодополучателями от перемещения большинства «первоклассников» во второй класс потребления, с автоматическим повышением для них стоимости 1 киловата.

НКРЭ «деклассирует» потребителей

Для тех, кто не в курсе, напомним, что согласно действующим правилам, к 1 классу относятся потребители электроэнергии, которые получают ее от поставщика в точке продажи со степенью напряжения 27,5 кВ и выше (обратим внимание на термин «точка продажи», ниже станет понятна его важность). Также по первому классу расплачиваются за электроэнергию те, кто присоединен к шинам электростанций, а также к шинам подстанций электрической сети напряжением 220 В и выше, независимо от степеней напряжения в точке продажи электрической энергии электроснабженческой организацией потребителю;

Ну и наконец, потребителем 1 класса является промышленное предприятие со среднемесячным объемом потребления электрической энергии 150 млн кВт в год.

Ко второму классу относятся потребители, которые получают электрическую энергию от поставщика электрической энергии в точке продажи электрической энергии со степенью напряжения ниже 27,5 кВ, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 3.1 этого Порядка.

Все остальные попадают во второй класс потребителей.

Разница между классами измеряется ценой 1 кВт, который для первого класса обходится приблизительно на треть дешевле, чем для второго. В денежном выражении это может выглядеть как 60 копеек для 1 класса и 90 - для 2-го. Согласимся с тем, что приведенная схема (даже в крайне поверхностном изложении) далека от совершенства. Как отмечают в НКРЭ, нынешние подходы к класификации зачастую несправедливы по отношению к предприятиям одного и того же профиля, которые отличаются только тем, что одно предприятие имеет техническую возможность присоединиться напрямую к электростанции, а другое нет. При этом первое платит за киловат на 30 копеек меньше, получая явное конкурентное преимущество перед своими коллегами по цеху, которым просто не повезло оказаться в территориальной близости к энергогенерирующему предприятию.

В НКРЭ также особенно подчеркивают тот факт, что переход части (следует заметить - подавляющей части) потребителей первого класса во второй будет сопровождаться снижением тарифов для второго класса. Помимо этого, регулятор пытается убедить покупателей в том, что их перераспределение между классами никак не отразится на доходной и расходной частях энергопоставляющих компаний. Речь якобы идет о том, что с точки зрения поставщика электроэнергии произойдет всего лишь техническое перерапределении плательщиков по классам.

Властвуй - и перераспределяй...

Впрочем, сторона промпотребителей видит предложения НКРЭ под несколько иным углом зрения. В Федерации работодателей Украины прямо утверждают, что в результате нововведений, "для потребителей увеличится стоимость электроэнергии, а энергокомпании будут получать необоснованные дополнительные поступления за разницу в классе напряжения". Постановление вызвало возмущенную реакцию ведущих предприятий металлургической, машиностроительной и легкой промышленности Украины, которые вследствие принятия указанного постановления понесут дополнительные расходы в десятки и сотни миллионов. Среди этих предприятий - Корпорация "УПЭК", ОАО "Евраз - Днепропетровский металлургический завод им.Петровского", ГП "Запорожский титано-магниевый комбинат", ОАО "Запорожский автомобилестроительный завод", ЧАО "КСК "Чексил".

"Такие нормы несут в себе риски существенного увеличения расходов промышленных предприятий на электрическую энергию, вымывания оборотных средств, рост индекса цен промышленной продукции, ухудшение конкурентоспособности на рынках сбыта и создают риски полной остановки передачи электрической энергии", - считает заместитель председателя ФРУ Дмитрий Олейник.

Отдельные представители отраслевых ассоциаций также на позитив не настроены.

Вице-президент Объединения работодателей предприятий легкой промышленности Дмитрий Попов в ходе круглого стола отметил, что категорически не согласен с пунктом постановления НКРЭ, которым отменяется понятие "точка продажи электроэнергии". «К примеру, у текстильных предприятий легкой промышленности на самом деле очень большие затраты электроэнергии. Конечно, наши объемы не сравнить с потреблением электросталеплавильных печей, но в структуре себестоимости производства тканей электроэнергия тоже занимает большую долю. При этом целый ряд предприятий легпрома подключены напрямую к шинам электростанций, такие предприятия владеют собственными трансформаторами, электросетями и сами их обслуживают. Поэтому мы не хотим никому платить за то, что сами делаем, — это просто абсурдно, - сказал Д.Попов и добавил: - И когда представители НКРЭ заявляют, что изменяют критерии оценки определения классов потребления для того, чтобы бороться с перекрестным субсидированием, мы не понимаем, где оно в нашем случае. Выходит абсолютно наоборот — переводя нас во второй класс, они хотят, чтобы мы платили за ту услугу, которую сами себе оказываем».

Он также отметил, что если украинским текстильным предприятиям поднимут стоимость электроэнергии, они не выдержат конкуренции с китайским импортом.

Аналогичным образом складывается ситуация и на Дергачевском моторостроительно заводе (Харьковская обл.). При этом директор предприятия Владимир Ходарев считает, что нынешние проблемы потребителей электроэнергии во многом связаны с тем, что многие предприятия вынудили передать свои собственные подстанции на баланс облэнерго. «Заводы строили и обслуживали свои подстанции со времен СССР, но затем через всякие органы власти их вынудили передать эти подстанции. При этом нам обещали, что электроэнергия все равно будет поставляться по первому классу. Но прошло три года, и все забыли, что это наши подстанции, и стали выставлять нам второй класс», - добавил В.Ходарев.

Главный энергетик ПАО «Запорожский завод ферросплавов» Олег Брыков отметил, что если для некоторых предприятий цена на электроэнергию не столь критична, то для других она является важнейшей составляющей себестоимости продукции. «Можно даже сказать, что как для химпредприятий, производящих азотные удобрения, природный газ является не топливом, а сырьем, так и для электросталеплавильных заводов электроэнергия, составляя более 50% в себестоимости конечной продукции, скорее не энергоноситель, а сырье», - сказал О.Брыков.

В этой связи, по его словам, одним из требований ферросплавных предприятий является внесение в постановление НКРЭ об изменении порядка определения классов потребителей понятия технологической электроэнергии. «Мы считаем, что ценообразование на технологическую электроэнергию для металлургической

промышленности должно быть дифференцированным», - добавил представитель ЗЗФ.

В Федерации работодателей также подчеркивают, что еще более критические последствия может иметь данное постановление НКРЭ для бюджетообразующих предприятий монофункциональных городов. Так, например, для ОАО "Стахановский завод ферросплавов", который является единственным стабильно работающим промышленным предприятием в городе Стаханов, переход во 2 класс потребителей спровоцирует рост тарифов на 27-28%. Как следствие, это приведет к остановке основного технологического процесса на производстве и освобождению 1600 работников, а также ежегодному недополучению бюджетами всех уровней почти 48 млн грн.

После таких комментариев становится ясно, что пропасть непонимания между НКРЭ и значительной частью потребителей очень велика. И что бы нам ни рассказывали "коммисионеры", а выгода энергопоставляющих компаний в данном случае очевидна. Что же касается тех, кто и сейчас относится ко второму классу, то им можно разве что позлорадствовать по поводу проблем конкурентов из 1-го класса. Ведь реальные гарантии снижения тарифов для 2-го класса, после его пополнения новыми субъектами хозяйствования, фактически отсутствуют. Возможно, они появятся в ходе работы новосозданной рабочей группы.

Чем больше экономишь, тем больше платишь

В заключение хотелось бы привести еще несколько реплик, прозвучавших на круглом столе в НКРЭ. В своем выступлении один из молодых специалистов НКРЭ отметил, что ликвидность своей продукции производителям необходимо доказывать руководствуясь не желанием получить дешевую электроэнергию, а внедряя инновационные технологии.

В ответ из зала прозучал вопрос: где выгода от внедрения новых технологий, если снижение ее потребления приводит к увеличению ее стоимости?

Представитель НКРЭ: «Ну... тут нужно считать. Если вы будете потреблять 40 миллионов киловат вместо 150 - это в любом случае будет для вас выгоднее».

Еще один вопрос из зала: «Я не могу понять, в чьих интересах работает эта комиссия? На одно и то же письмо мы получили от НКРЭ два взаимоисключающих ответа. С одной стороны, нам пообещали электроэнергию по 1 классу потребления, но тут же отказали в этом, ссылаясь на некие технические нюансы".

Представитель НКРЭ: «Действительно, у нас каждый комиссионер отвечает за отдельный участок работы, но конечные решения принимаются сообща. Чтобы понять, в чем ваша проблема, нужно ознакомиться с запросами, присланными в адрес комиссии».

Но все эти нестыковки ничто по сравнению с завлением председательствовавшего на круглом столе члена НКРЭ Юрий Власенко. «Потребителям не следует пытаться решать вопрос прибыльности за счет энергетиков. Вот, к примеру, американский опыт. Если американские алюминиевые заводы увидели, что их производство на сегодняшний день очень затратное, то они построили 4 алюминиевых завода в Исландии, где электроэнергия в десятки раз дешевле, потому что там термальные электростанции. Теперь они там производят свой алюминий», - сказал Ю.Власенко.

Он, правда, забыл уточнить, куда в таком случае деваться тысячам рабочих тех предприятий, которые в свете американского опыта следует вынести за пределы Украины. Но удивляться особо нечему, ведь члены комиссии, по их собственному признанию, отвечают только за «отдельный участок работы».

Петр Черных (УНИАН)