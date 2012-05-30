Украинские газохранилища уберегут Европу от проблем с недопоставками газа Россией - Бойко

Украинские газовые хранилища могут служить для хранения газа странами Европы и быть эффективным резервом для избежания ситуаций с нехваткой российского газа в периоды пикового потребления.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко в интервью телеканалу CNN, сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

«Если Европа будет проводить политику закачки газа в украинские хранилища летом и откачки зимой, это будет действительно эффективным путем для избежания ситуаций с недопоставкой российского газа. В Украине есть очень крупные газовые хранилища на границе с Европейским Союзом», - сказал Ю.Бойко.

При этом он отметил, что проблема с недопоставкой российского газа, с которой столкнулись европейские потребители в период экстремальных холодов текущего года, была вызвана недостаточными объемами поставок газа Россией.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» предложила российскому ОАО «Газпром» заключить дополнительное соглашение об использовании украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) для обеспечения поставок российского газа в Европу.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» имеет 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию и выполняют следующие основные функции: регулируют сезонные неравномерности газоснабжения в Украине; компенсируют колебания в потреблении природного газа в европейских странах.