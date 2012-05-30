ДТЭК в первом квартале увеличил экспорт электроэнергии на 80%

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в январе-марте т.г. увеличил экспорт электроэнергии на 80,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 1 млрд 812,1 млн кВт/ч, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, экспорт электроэнергии увеличился благодаря возобновлению коммерческих поставок в Польшу и Молдову, а также увеличению поставок в европейском (Словакия, Венгрия, Румыния) и белорусском направлениях.

В первом квартале т.г. суммарный отпуск электроэнергии вырос на 58,7% - до 14,8 млрд кВт/ч, закупка в Оптовом рынке электроэнергии для поставки потребителям выросла на 158% - до 9,4 млрд кВт/ч.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.