«Укргидроэнерго» увеличит уставный капитал на 4,8 млрд грн

ПАО «Укргидроэнерго» приняло решение увеличить уставный капитал на 4,807 млрд грн путем размещения акций существующей номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, решение об увеличении уставного капитала принято в соответствии с приказом НАК «Энергетическая компания Украины» от 28 мая 2012 года №43.

В сообщении указывается, что «Укргидроэнерго» намерена провести размещение 480 713 413 простых именных акций номинальной стоимостью 10 грн за акцию.

При этом отмечается, что уставный капитал планируется увеличить за счет внесения в качестве оплаты за дополнительно выпущенные акции ПАО «Укргидроэнерго» государственного имущества, переданного на баланс компании в соответствии с распоряжением КМУ от 10 декабря 2008 года № 1595-р.

В частности, данное распоряжение Кабмина предусматривает передачу государственного имущества, созданного за счет государственных средств, выделяемых для строительства Днестровской ГАЭС, с баланса ОАО «Днестровская ГАЭС» на баланс «Укргидроэнерго».

Справка УНИАН. ПАО «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной гидрогенерирующей компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.

100% акций ПАО «Укргидроэнерго» принадлежат государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины».

В 2011 году «Укргидроэнерго» сократило чистую прибыль на 36,5%, или на 175,416 млн грн, по сравнению с 2010 годом - до 305,12 млн грн.

«Укргидроэнерго» в І квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года увеличило прибыль на 50,6% - до 162 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Укргидроэнерго» не смогло привлечь 1,1 млрд. грн. кредита