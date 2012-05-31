Нефть дешевеет на опасениях за экономики Европы и США

Мировые цены на нефть снижаются в четверг на фоне обеспокоенности относительно возможного усугубления долгового кризиса в еврозоне и слабых статданных с рынка жилья США, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА «Новости».

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.39 мск опустилась на 0,19 доллара, или на 0,22%, - до 87,63 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,29 доллара, или на 0,28%, - до 103,18 доллара за баррель.

"Люди боятся тратить деньги на фоне осложнения экономической ситуации в Испании", - сказал агентству Bloomberg гендиректор Barratts Bulletin Джонатан Барратт (Jonathan Barratt).

С пессимизмом на рынках были восприняты данные о том, что индекс, отражающий динамику объема незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке США, в апреле сократился на 5,5% по сравнению с мартом - до 95,5 пункта, хотя аналитики полагали, что показатель не изменился.