Россия и Словения создают совместную компанию для реализации «Южного потока»

Москва. Российский «Газпром» и словенская Plinovodi d.o.o. создают совместную проектную компанию для реализации проекта «Южный поток» на словенской территории.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам переговоров главы компании Алексея Миллера с премьер-министром Республики Словения Янезом Яншой.

Стороны обсудили статус российско-словенского сотрудничества в энергетической сфере, прежде всего, вопросы реализации проекта «Южный поток» и условия поставок российского газа в Словению.

На встрече было отмечено, что состоялась процедура подписания и передачи в органы регистрации учредительных документов, в том числе устава совместной проектной компании (СПК) South Stream Slovenia LLC, создаваемой ОАО «Газпром» и Plinovodi d.o.o. для реализации проекта «Южный поток» на территории Республики Словения.

«В сферу деятельности South Stream Slovenia LLC будет входить проведение процедур территориального планирования и оценки воздействия на окружающую среду, выполнение работ по базовому проектированию. Доля ОАО «Газпром» в СПК составит 50%, Plinovodi d.o.o. — 50%», - говорится в сообщении.

После учреждения СПК будет инициирован процесс получения газопроводом «Южный поток» на территории Словении статуса проекта национального значения. Регистрация СПК будет завершена в ближайшее время.

По итогам встречи было отмечено, что «Газпром» будет продолжать совместно со словенской стороной активную работу по реализации «Южного потока» с целью принятия окончательного инвестиционного решения по проекту в ноябре 2012 года.

Справка УНИАН. В 2011 году «Газпром» поставил в Словению 0,53 млрд куб. м газа. Текущий контракт действует до 2017 года включительно.

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — проект «Южный поток».

Проектная производительность морского участка газопровода составит 63 млрд куб. м в год. Строительства «Южного потока» начнется в декабре 2012 года. Первые поставки по газопроводу запланированы на конец 2015 года.

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

27 мая 2010 году между ОАО «Газпром» и Plinovodi d.o.o. было заключено Соглашение о выполнении ТЭО «Южного потока» на территории Словении.

22 марта 2011 года «Газпром» и Plinovodi d.o.o. подписали Соглашение участников South Stream Slovenia LLC, создаваемой на паритетных началах для реализации «Южного потока» в Словении. В сферу деятельности South Stream Slovenia будет входить подготовка проектной документации, организация финансирования, строительство и эксплуатация словенского участка газопровода

27 февраля 2012 года состоялся официальный визит делегации ОАО «Газпром» в Республику Словению, в рамках которого Алексей Миллер и генеральный директор компании Plinovodi d.o.o. Марьян Эберлинк подписали Дополнительное соглашение к Соглашению участников South Stream Slovenia LLC. Документ определяет конфигурацию и параметры словенского участка газопровода, подготовленные на основе сводного технико-экономического обоснования проекта.

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