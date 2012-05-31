Темп заполнения Украиной ПХГ угрожает газоснабжению Европы зимой – «Газпром»

Москва. Недостаточный темп закачки газа в украинские хранилища ставит под угрозу стабильное обеспечение Европы газом будущей зимой.

Об этом заявил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в Словении, передает РИА "Новости".

"Сегодня нас очень беспокоит недостаточный темп закачки "Нафтогазом Украины" газа в подземные хранилища для прохождения Украиной зимы 2013 года и выполнения обязательств транспортировать в полном объеме российский газ через территорию Украины в соответствии с заявками европейских потребителей зимой", - сказал А.Миллер.

"Мы видим в настоящее время, что украинская сторона не обладает необходимыми оборотными средствами для покупки необходимых объемов газа для закачки. И это сейчас является главной проблемой. Поэтому в первую очередь в повестке дня переговоров по газовому сотрудничеству стоит вопрос о том, где Украина возьмет необходимые средства для этого, а не пересмотр условий контрактов", - отметил глава "Газпрома".

"Если НАК не закачает необходимые объемы газа в ПХГ, по-видимому, это приведет к тому, что Украина будет отбирать несанкционированно из экспортной транзитной трубы российский газ, предназначенный для европейских потребителей зимой 2013 года в больших объемах. Что может серьезнейшим образом сказаться на поставках российского газа в Европу", - добавил он.

А.Миллер считает, что технологическая особенность украинской ГТС, которой требуется большой объем газовых запасов для перемещения транзитных объемов зимой, - это проблема НАК "Нафтогаз Украины", за услуги которой "Газпром" платит деньги в строгом соответствии с транзитным контрактом.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» предложил российскому ОАО «Газпром» заключить дополнительное соглашение об использовании украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) для обеспечения поставок российского газа в Европу.

30 мая в интервью телеканалу CNN министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил, что украинские газовые хранилища могут служить для хранения газа странами Европы и быть эффективным резервом для избежания ситуаций с нехваткой российского газа в периоды пикового потребления.

«Если Европа будет проводить политику закачки газа в украинские хранилища летом и откачки зимой, это будет действительно эффективным путем для избежания ситуаций с недопоставкой российского газа. В Украине есть очень крупные газовые хранилища на границе с Европейским Союзом», - сказал Ю.Бойко.

При этом он отметил, что проблема с недопоставкой российского газа, с которой столкнулись европейские потребители в период экстремальных холодов текущего года, была вызвана недостаточными объемами поставок газа Россией.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» имеет 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию и выполняют следующие основные функции: регулируют сезонные неравномерности газоснабжения в Украине; компенсируют колебания в потреблении природного газа в европейских странах.