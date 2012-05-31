Еврокомиссия: Россия не подавала запросов на предоставление преимуществ “Южному потоку”

Брюссель. Россия не подавала официальных запросов на предоставление преимуществ “Южному потоку”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Марлен Холзнер.

“Могу подтвердить, что они (россияне – УНИАН) пока не подали никакого формального запроса”, - сказала она.

По словам представителя Еврокомиссии, для предоставления “Южному потоку” исключительного статуса в рамках действия Третьего энергетического пакета или предоставления статуса приоритетного для ЕС проекта в рамках программы TEN-E (Транс-Европейская сеть – энергетика) Еврокомиссия должна получить официальный запрос от соответствующих компаний или стран, а также точную информацию о том, где газопровод будет начинаться, где будет заканчиваться, какой будет его длина и мощность.

“Если будет формальный запрос, есть определенные критерии относительно предоставления европейского статуса”, - отметила М.Холзнер.

При этом она обратила внимание на то, что европейские критерии диверсификации предусматривают не только диверсификацию маршрутов, но и источников поставок энергоресурсов.

Как сообщал УНИАН, 29 мая посол России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия хотела бы, чтобы ЕС относился к “Южному потоку” так, как к другим газопроводам, таким как “Северный поток” или “Набукко”.

При этом он отметил, что Москва хотела бы получить для этого газопровода статус в рамках программы ЕС TEN-E, что дало бы определенные преимущества.

По словам В.Чижова, соответствующая заявка уже была подана, однако пока ответа со стороны ЕС не получили.

Справка УНИАН. С целью диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа, ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. Согласно документу доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI — 20%, немецкой компании Wintershall Holding GMBH и французской EDF — по 15%.

В III квартале 2011 года была завершена разработка Сводного технико-экономического обоснования «Южного потока», который объединил в себе ТЭО морского участка, а также ТЭО строительства национальных участков газопровода по территории стран Южной и Центральной Европы.

30 декабря 2011 года глава правительства РФ Владимир Путин дал поручение «Газпрому» ускорить начало реализации проекта «Южный поток» и приступить к его строительству уже в 2012 году.

20 января 2012 года председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер утвердил подробный план мероприятий, который позволяет перейти на стадию строительства морского участка газопровода «Южный поток» в декабре 2012 года.

12 апреля 2012 г. был завершен вход иностранных партнеров ОАО «Газпром» в проектную компанию South Stream Transport AG.

Первые поставки газа по газопроводу запланированы на конец 2015 года.