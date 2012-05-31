Бойко: Украина платит России за газ впятеро больше, чем он стоит в США

Украина платит России за газ в пять раз больше, чем он стоит в США.

Об этом в интервью CNN заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

Он отметил, что стоимость российского газа для Украины чрезвычайно высока и значительно превышает стоимость этого ресурса в других странах, поэтому государство минимизирует использование газа и осуществляет политику энергоэффективности.

«Мы платим впятеро больше, чем составляет цена газа в Америке. Если учесть стоимость транзита, это примерно на 50% больше, чем, например, в Германии. Российский газ для нас очень дорог и первая задача, которую поставил правительству Президент Украины Виктор Янукович, было минимизировать использование газа», - сказал министр.

При этом Ю.Бойко отметил, что Украина постоянно работает над пересмотром невыгодных газовых контрактов, заключенных предыдущим правительством, а также осуществляет мероприятия по повышению собственной энергетической независимости и энергоэффективности.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на российский газ устанавливается поквартально.

Цена природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м. Цена природного газа во втором квартале 2012 года увеличилась на 2,2% - до 425 долл. за тыс. куб. м с 416 долл. в первом квартале.

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует среднегодовую цену на поставляемый в Украину газ на уровне 440 долл. за тыс. куб. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бойко считает высокие цены на газ угрозой для энергетической безопасности Украины