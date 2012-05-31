Схема кредитования строительства блоков Хмельницкой АЭС еще не определена

Москва. Схема кредитования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС еще не определена, однако возможно выделение межгосударственного кредита.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил заместитель генерального директора ГК «Росатом» - директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

«До конца еще не выяснено, какой именно там будет кредит. Изначально в переговорах речь шла о кредитовании через российские государственные банки. Например, Сбербанк... Сейчас обсуждался вопрос на высоком уровне и возможно какая-то часть будет профинансирована за счет межгосударственного кредита», - сказал К.Комаров.

При этом он затруднился ответить, какая кредитная ставка будет у этого кредита.

«Пока не решен вопрос об источнике кредитования, поэтому невозможно говорить о процентной ставке», - сказал он.

При этом К.Комаров сообщил, что стороны полным ходом двигаются к началу строительства, но вопрос в том, чтобы «Украина сама определилась, из каких источников она готова финансировать этот проект», - сказал он.

При этом К.Комаров, выступая в Госдуме. в ходе парламентских слушаний сообщил, что конкуренция на рынке строительства АЭС очень жесткая и ключевым вопросом является организация финансирование проекта.

По его словам, конкуренты РФ на рынке строительства АЭС кредитуют своих заказчиков под 0,01-1,5% годовых.

«Такого сегодня не может позволить не наш минфин, не наше правительство, и в этих условиях по финансированию мы можем проигрывать своим конкурентам», - сказал К.Комаров.

Как сообщал УНИАН, 26 мая премьер-министр Украины Николай Азаров после встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил, что руководство России подтвердило готовность выдать кредит на достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

13 марта Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) согласовала технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. На сегодня строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.