В этом году в проекты солнечной и ветровой энергетики планируется привлечь 1 млрд евро

В этом году в проекты солнечной и ветровой энергетики планируется привлечь около 1 млрд евро.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Николай Пашкевич.

По его словам, до 2015 года сумма инвестиций в "зеленую" энергетику может вырасти до 5 млрд долл.

Как отметил глава Госэнергоэффективности, на этот год планируется запуск объектов ветроэнергетики на 252 МВт и солнечных станций на 290 МВт.

Всего на данное время работает 107 объектов мощностью 411 МВт. На сегодняшний день в Украине имеется 76 гидроэлектростанций, 11 ветропарков, 18 солнечных станций и 2 биоэнергетических объекта.

По информации главы Госэнергоэффективности, за первый квартал 2012 г. возобновляемыми источниками энергии было произведено 155,6 млн кВт/ч, что составляет 47% от общего объема производства электроэнергии в 2011 г.

По словам Н.Пашкевича, все эти факты свидетельствуют о том, что государство может реально достичь 12% возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 2020 года, как того требуют европейские директивы.

Глава агентства также проинформировал присутствующих, что планируется строительство ряда новых мощностей в регионе, в частности, израильская SunElectra планирует построить в Одесской области солнечные электростанции общей мощностью около 25 МВт, также в Запорожской области компанией DTEK совместно с зарубежными партнерами будет реализован проект строительства Ботиевской ветряной электростанции на 90 МВт.

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