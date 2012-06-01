Нефть дешевеет на данных по запасам сырья в США и индексу PMI в Китае

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу на фоне еженедельной статистики по коммерческим запасам сырья на оптовых складах США, а также индексу менеджеров по покупкам в промышленности Китая за май, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА «Новости».

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.41 мск опустилась на 0,3 доллара, или на 0,35%, - до 86,23 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,17 доллара, или на 0,17%, - до 101,70 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 25 мая, выросли на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,6%, - до 384,7 миллиона баррелей. Объем запасов достиг максимальной отметки с июля 1990 года. Аналитики ожидали роста лишь на один миллион баррелей.

Индекс PMI в промышленности Китая снизился в мае на 2,9 пункта - до 50,4 пункта. Аналитики ожидали сокращения показателя лишь до 52 пунктов. "Показатель совсем немного превысил отметку в 50 пунктов, что означает вероятность сокращения темпов экономического роста в Китае", - считает эксперт Mirae Asset в Гонконге Гордон Кван (Gordon Kwan), слова которого приводит агентство Bloomberg.

Большинство аналитиков, опрошенных агентством, полагают, что цены на "черное золото" продолжат снижаться на будущей неделе из-за опасений, связанных с долговым кризисом в Европе и сокращением спроса на горючее.