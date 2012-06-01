Азаров ожидает от Chevron быстрого освоения Олеского газового месторождения

Правительство ожидает от компании Chevron практических шагов в освоении и начале добычи углеводородов на Олесской площади, право на разработку которой компания выиграла на открытом конкурсе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи в четверг с представителями компании, сообщил УНИАН департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

«Одним из приоритетов деятельности нашего правительства является увеличение собственной добычи нефти и газа. Мы приветствуем участие вашей компании в реализации нашей большой программы. Мы довольны, что ваша компания приняла активное участие в конкурсе на право заключения соглашения о разделе продукции (СРП). Мы ожидаем от вашей компании практических шагов для реализации этого крупного проекта », - сказал Н.Азаров.

Генеральный менеджер Chevron Onshore Europe Дерек Мегнесс, в свою очередь, поздравил правительство с успешным проведением прозрачного тендера и подчеркнул, что для его компании - большая честь победить в нем и начать сотрудничество с правительством в рамках СРП.

«Мы заверяем Вас, что будем работать быстро, безопасно и заботиться об экологии в Украине», - подчеркнул Д. Мегнесс.

Он добавил, что во время освоения месторождения Chevron привлечет украинских рабочих и технику.

«Мы высоко ценим желание Украины задействовать ее кадры. Это также наш приоритет. У вашей страны есть огромный интеллектуальный и технологический потенциал, есть университеты и академии, которые могут предоставить специалистов для реализации этого проекта. Для нас чрезвычайно важно, что украинская сторона готова предоставить свои материалы и рабочую силу для разработки месторождения», - сказал Д. Мегнесс.

Вместе с тем Н. Азаров выразил надежду, что технологии, которыми располагает Chevron, позволят в сжатые сроки начать добычу газа.

«Я надеюсь, что те технологии, которые вы используете, позволят нам быстро начать работы по освоению этой площади», - сказал премьер.

Он проинформировал, что в ближайшее время будут определены новые площади, на которых планируется добыча газа, и предложил Chevron принять участие в тендерах на их освоение. Николай Азаров также пообещал предоставить представителям компании геологическую информацию о новых месторождениях.

Напомним, Chevron была признана победителем конкурса на заключение СРП на Олесской площади. Прогнозные ресурсы площади (Львовская и Ивано-Франковская области) оцениваются около 3 трлн куб. м газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн на этапе промышленной разработки.

Ожидается, что компания Сhevron начнет промышленную добычу сланцевого газа на Олесской площади в 2017 году.

Справка УНИАН. В феврале т.г. Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа. До конца 2012 года планируется также подготовить и провести конкурсы на заключение СРП по Слобожанскому (Харьковская область), Скифскому и Форосскому (оба - глубоководный шельф Черного моря) нефтегазоносным участкам.