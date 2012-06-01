Британский нефтяной гигант уходит из ТНК-ВР

Третья по величине нефтяная компания в России ТНК-BP, владеющая в Украине Лисичанским нефтеперерабатывающим заводом и сетью АЗС, может лишиться своих британских акционеров из ВР, выставивших на продажу свою долю в размере 50% акций, сообщили в пятницу мировые информационные агентства.

Bloomberg сообщает, что цена акций британского нефтяного гиганта ВР выросла после того, как компания высказала интерес к продаже своей доли в ТНК-BP. Это сообщение последовало за прозвучавшем со стороны российских акционеров из компании Alfa Access Renova (ААR) пожеланием выкупить эти акции.

Агентство Reuters цитирует заявление ВР, которое подтверждает получение "ранее не запрошенного (компанией) выражения интереса (от третьих лиц), касающегося потенциального приобретения ее (BP) доли в TНК-BP". ВР при этом предупредила, что "нет гарантии, что сделка будет осуществлена".

BP не дает указания на потенциального покупателя и не говорит о возможной сумме сделки.

Противоречия акционеров ТНК-BP продолжаются несколько лет и вылились в бесконечные судебные тяжбы. Самым крупным конфликтом стал прошлогодний, когда группа российских миллиардеров AAR добилась отмены стратегического альянса BP с Роснефтью, в рамках которого предполагался обмен акций.

Как сообщало ранее агентство УНИАН, очередным проявлением этой борьбы стало прозвучавшее в начале текущей недели заявление главного управляющего директора и одного из акционеров компании Михаила Фридман о скором уходе со своего поста.

Позднее в одном из газетных интервью Фридман сказал, что "развод" акционеров компании неминуем, намекнув, что в результате доля BP может оказаться у AAR.

AAR и ТНК-BP не комментируют информацию, а представитель крупнейшего российского нефтедобытчика Роснефти, о котором на рынке говорили как о компании, интересующейся долей в российско-британском нефтедобытчике, сказал сегодня, что не располагает данными о том, чтобы госкомпания направляла заявку на покупку доли BP.

В прошлом году на пике акционерного конфликта Роснефть и BP готовы были, по информации источников, выкупить 50-процентную долю AAR в ТНК-BP за $32 миллиарда, но ААR отклонил это предложение.

ВР за все время альянса с AAR заработала $19 миллиардов на дивидендах ТНК-BP.

Как сообщал УНИАН, в апреле ТНК-ВР на фоне остановки Лисичанского НПЗ («ЛИНИК», Луганская обл.) объявила о проведении радикальной реструктуризации основной управленческой модели, представленной в Украине.

Украинские эксперты высказали мнение, что плохая эффективность украинского бизнеса ТНК-ВР и, в частности, Лисичанского НПЗ является следствием низких инвестиций в развитие предприятия, несмотря на очень благоприятные условия, на которых завод был приватизирован в 2000 году и работал вплоть до 2005 года.

Чистый консолидированный убыток ТНК-BP в Украине в 2011 году сократился до 23 млн долларов с 68 млн долларов в 2010 году.

Справка УНИАН. Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).

Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААR).