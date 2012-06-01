Вероятность изменения газовых контрактов минимальна – российский эксперт

Москва. Вероятность изменения газовых контрактов для Украины в ближайшее время минимальна.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Константин Симонов.

«Я думаю, что, к сожалению, окно возможностей стремительно закрывается. 7 июня стартует Евро-2012 и уже будет не до газа, а это месяц из жизни Украины. Дальше полным ходом начинается парламентская избирательная кампания в Украине, а подписывать соглашение в это время сложно и спорно», - сказал К.Симонов.

Он отметил, что в Украине газ слишком смешан с политикой, и как только будут подписаны любые соглашения, оппозиция, безусловно, будет трактовать их как продажу Родины.

«Времени объяснить что-то у Виктора Януковича просто не будет», - сказал К.Симонов.

При этом он считает, что Партия регионов потеряет контроль в Верховной Раде, и большинство будет оппозиционным, а это означает, что провести через парламент новые договоренности Президент не сможет.

«Таким образом, я не понимаю, каким образом мы сможем подписать новые соглашения и провести их через все процедуры в Украине. Вы страна демократичная и я это говорю без всякой иронии, и эта демократия с новым соглашением сыграет злую шутку. Провести через Раду новый договор будет невозможно», - сказал К.Симонов.

При этом он пояснил, что согласие парламента нужно будет, потому что с российской стороны новый договор не будет подписан без вхождения в акционеры украинской ГТС.

«Это единственное условие, при котором новые контракты могут быть подписаны Россией. Других условий просто нет. Нового договора без трубы быть не может», - сказал он.

К.Симонов отметил, что на новые газовые контракты можно было надеяться в первой половине 2012 года, но так как этого не произошло, «ситуация развивается по очень пессимистичному сценарию». Кроме этого он напомнил, что в декабре первая труба «Южного потока» будет уложена на дно Черного моря.

По его словам, сегодняшние поставки газа РФ в Европу полностью можно перенаправить в «Северный поток» и «Южный поток» и тем самым отказаться от украинского транзита.

«Если бы мы подписали соглашение с Украиной, то можно было скорректировать «Южный поток» и строить не четыре нитки, а одну или две. Сейчас российская власть сознательно этот проект разогревает, и окно возможностей закроется», - сказал он.

В этом случае, по мнению К.Симонова, Россия займет следующую позицию: «Есть контракт, давайте выполнять его без всяких изменений, а это означает, что никакой скидки не будет».

«Сейчас Украина выполняет контракт, но это делать все сложнее и сложнее. Последнее время привлекаются кредиты «Газпромбанка», фактически РФ предоставляет Украине деньги, чтобы она могла этот контракт выполнить», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 мая глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Бакулин заявил, что Украина добивается от "Газпрома" пересмотра существующих газовых контрактов, а не получения скидки к существующей цене на российский газ.

31 мая премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что российская сторона согласилась рассмотреть аргументы Киева, добивающегося пересмотра заключенных в 2009 году газовых контрактов. По словам главы украинского правительства, стороны договорились в ближайшее время вернуться к этой теме.

Однако в тот же день председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер заявил об отсутствии договоренностей с украинской стороной, даже предварительных, об изменении контрактов.