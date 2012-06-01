DTEK предоставила «ДТЭК Захидэнерго» пять кредитов на 2,34 млрд грн

ПАО «ДТЭК Захидэнерго» привлекла у кипрской DTEK Holdings Limited три кредита на общую сумму 1,51 млрд грн, говорится в сообщении «ДТЭК Захидэнерго».

Согласно сообщению, соответствующие договоры подписаны 28 мая.

В сообщении указывается, что первый кредит на сумму 343,21 млн грн привлекается для оплаты товаров, работ и услуг, приобретенных с целью реализации инвестиционного проекта «Реконструкция энергоблока ст. № 7 Добротворской ТЭС». Стоимость договора составила 4,43 млн грн.

Второй кредит на сумму 432,36 млн грн привлечен «ДТЭК Захидэнерго» для реализации инвестпроекта «Реконструкция энергоблока ст. № 10 Бурштынской ТЭС». Стоимость договора - 7,54 млн грн.

Средства третьего кредита, привлеченного «ДТЭК Захидэнерго» на сумму 738,66 млн грн, будут использованы для реализации инвестпроекта - «Реконструкция энергоблока ст. № 4 Ладыжинской ТЭС». Стоимость договора составила 14,19 млн грн.

Также сообщается, что 24 мая «ДТЭК Захидэнерго» подписала с DTEK Holdings Limited еще два кредитных договора, в частности, на привлечение 364,73 млн грн для реализации инвестпроекта «Реконструкция энергоблока ст. № 5 Бурштынской ТЭС» (стоимость договора - 9,38 млн грн) и привлечение 461,54 млн грн для реализации инвестпроекта «Реконструкция энергоблока ст. № 8 Добротворской ТЭС» (стоимость договора - 9 млн грн)

Таким образом, общий объем средств, которые «ДТЭК Захидэнерго» привлекла у DTEK Holdings Limited для реконструкции 5-ти энергоблоков, составил 2,34 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в начале мая «ДТЭК Захидэнерго» сообщило, что управляющая компания крупнейшего украинского частного энергохолдинга ДТЭК - DTEK Holdings Limited (Кипр) откроет компании две кредитные линии на общую сумму 2,34 млрд грн для проведения реконструкции 5 тепловых энергоблоков.

Кроме того, в начале апреля «ДТЭК Захидэнерго» привлекло в АО «Ощадбанк» (г. Киев) два краткосрочных кредита на 250 млн грн и 160 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Захидэнерго» (г. Львов) эксплуатирует три тепловые электростанции - Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую. Суммарная установленная мощность 23 энергоблоков этих станций составляет 4707,5 МВт.

70,91% акций «ДТЭК Захидэнерго» контролирует ДТЭК. Еще 25% остаются у государства в лице НАК «Энергетическая компания Украины».

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.