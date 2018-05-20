Азаров «задвинул» газовые переговоры и "запустил" атомные...

Премьер-министр своими безапелляционными высказываниями, прозвучавшими в конце минувшей, и повторенными под конец текущей недели, судя по всему, создал проблемы для украинских газовых переговорщиков.

А как иначе расценивать заявление Николая Азарова о том, что россияне согласились серьезно рассмотреть аргументы украинской стороны и в ближайшее время готовы вернуться к пересмотру газового контракта? Ведь было заранее ясно, что россияне не оставят без внимание подобные высказывания, если они действительно не созрели для «компромисса». Таки подтвердилось, что они не созрели и ответили жестко - "Газпром" не менее безапелляционно заявил, что ни о каком пересмотре контрактов не может быть и речи. Возможно, российские товарищи просто не учли решения Конституционного суда Украины, который вернул парламентариям право вносить законопроекты о денонсации международных соглашений, а значит открыл дорогу для отмены харьковский договоренностей по газу и флоту? А может быть, это украинский премьер, произнося свои месиджи, учел какие-то только ему известные факторы, к примеру, смещение акцентов в энергетических переговорах с РФ с газа на атомную энергетику?

Угрозы на словах Россию не пугают...

"Руководители РФ согласились серьезно рассмотреть аргументы украинской стороны относительно поставок российского газа в Украину и в ближайшее время вернутся к пересмотру контракта, который, очевидно, ставит Украину в неравные конкурентные условия", - сказал премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства 31 мая.

Напомним, что в тот же день Конституционный Суд признал неконституционным лишение Верховной Рады права вносить законопроекты о денонсации международных соглашений. Как известно, одним из наиболее болезненных для украинской оппозиции международных соглашений, подписанных нынешней властью, являются харьковские договоренности, согласно которым Украина получила скидку на газ в размере 100 дол. на 1 тыс. куб. м в обмен на пролонгацию срока пребывания в Украине ЧФ РФ до 2042 года. Представители оппозиционных партий неоднократно заявляли о том, что эти соглашения противоречат национальным интересам Украины и должны быть отменены. Таким образом, решение КС вполне может быть воспринято как попытка власти использовать оппозицию в качестве еще одного фактора давления на Кремль в процессе переговоров по цене газа. Сопоставив слова премьера и решение КС, можно подумать, что это украинская власть готовит для неуступчивого Кремля еще один аргумент.

Но одно дело восприятие «тактических маневров» нашей власти в самой Украине и совсем другое - как на это посмотрят в России. Независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут считает, что если руководство Украины действительно рассматривает вариант отмены харьковских соглашений, как еще один козырь в переговорах с РФ, то это выглядит, как очередная попытка наступить на все те же грабли. «Если Украина хотя бы заикнется о возможности денонсации, на следующий же день глава российского правительства подпишет отказ от преференций в виде экспортной пошлины на газ, поставляемый в Украину, и мы будем вынуждены платить 525 долларов за тысячу кубических метров газа в том же месяце, когда это будет сделано. Я не верю в персональный потенциал украинского руководства, не верю в то, что после двух с половиной лет колебаний и пустой риторики, наши руководители решатся всерьез осложнить отношения с России, и сделать это именно в тот момент, когда российское руководство сильно, как никогда», - сказал эксперт.

Вместе с тем он признал, что денонсация харьковских соглашений безусловно отвечает национальным интересам Украины. «Но если говорить о серьезном разговоре с Россией, то тут нельзя действовать с помощью намеков и угроз, нужны последовательные и решительные действия. Пока наши руководители только пытаются изобразить угрозу, россияне могут успеть «дать по морде», - добавил А.Нарбут.

По его мнению, российское руководство неоднократно продемонстрировало, что его устроит только вариант безоговорочной капитуляции со стороны Украины. «Россия настроена на позитивный итог переговоров с Украиной, который для нее заключается в получении полного контроля над украинским газовым рынком и газотранспортными активами, включая подземные хранилища газа. Украина же сегодня находится в крайне слабом положении, имея ввиду прежде всего зависимость от российских кредитов. Имея такие козыри на руках, россияне не настолько наивны, чтобы взять и согласиться на какие-то новые аргументы», - добавил эксперт.

В этой связи очень интересно услышать мнение представителя оппозиции, которая по идее должна сыграть в газовой партии роль «засадного полка». В комментарии УНИАН народный депутат Украины (БЮТ), министр энергетики оппозиционного правительства Александр Гудыма заявил, что не усматривает связи между решением КС и заявлением Николая Азарова.

"Решение Конституционного суда я объясняю тем, что советники Президента говорят ему о том, что можно делать, а чего не стоит делать ни при каких обстоятельствах. И я думаю, что запрет депутатам вносить законопроекты о денонсации международных соглашений находился за той гранью, которую Януковичу советуют не переступать. Запрета на внесение законопроектов о денонсации международных соглашений депутатами парламента нет ни в одной стране Европы», - пояснил народный депутат.

Тем не менее он не отказался потеоретизировать на эту тему. «Если же рассматривать решение Конституционного суда как продуманий демарш в сторону России, то мы вряд ли дождемся ответной реакции. В Москве прекрасно понимают, что в парламенте сегодня нет достаточного количества голосов для принятия решения о денонсации харьковских соглашений, - отметил А.Гудыма и добавил: - Что же касается заявлений премьер-министра, то я думаю, что господину Азарову приснился сон, в котором россияне хотели договариваться. При сильном Путине и очень слабом Януковиче нам просто нечего предложить России в обмен на снижение цены газа».

Он также напомнил, что россияне еще месяц назад говорили о том, что переговорный процесс с Украиной по цене на газ приостановлен и они не видят смысла продолжать его в нынешнем формате.

По мнению парламентария, попытки сдвинуть переговоры с мертвой точки методами мелкого шантажа обречены на провал. «Вспомните, у нас уже были заявления о закупке азербайджанского газа, потом туркменского, затем немецкого, но ни малейшей реакции со стороны Кремля на это не последовало. Единственное, что сегодня действительно может не понравиться россиянам, - это сокращение закупок газа Украиной, которое уже происходит», - отметил А.Гудыма.

Итак мнения экспертов разделились в нюансах, но сошлись в главном — Москва остается невосприимчивой к украинской риторике, если таковая не подтверждается конкретными действиями.

Смена приоритетов

Однако остается вопрос, поставленный в самом начале — если премьер-министр знал об отсутствии прогресса в переговорном процессе, а он не мог не знать, тогда зачем он сделал столь провокационное заявление? А в том, что слова его "срикошетили" по своим, не оставляют сомнений ответные заявления россиян. Так вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, курирующий ТЭК, сказал 31 мая, что у него нет информации о готовности российского руководства пересмотреть газовый контракт с Украиной.

"Нас, конечно, волнует, как будет складываться ситуация с балансами газового рынка в Украине в этом году, зимой", - добавил он. "Хватит ли оборотных средств для закачки ПХГ у наших украинских партнеров с тем, чтобы потом не было перебоев с поставкой газа в Европу при соблюдении удовлетворения всех потребностей украинских потребителей. Все это очень актуальные темы, но что касается именно пересмотра договоренностей, у меня нет такой информации", - сказал вице-премьер.

Обратите внимание, в ответе Дворковича присутствует прямое указание на тяжелое финансовое положение «Нафтогаза», а также намек на то, что исправить ситуацию могут только российские кредиты.

В свою очередь замглавы администрации Кремля Дмитрий Песков в который уже раз отметил, что Россия руководствуется исключительно действующими соглашениями по газу. Понятно, что после таких комментариев, украинским переговорщикам, во главе с министром энергетики и угольной промышленности Юрием Бойко придется долго объясняться со своими российскими партнерами.

Эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук убежден, что в словах Николая Азарова следует искать политический подтекст. «Насколько мне известно, основным заданием, которое ставил перед собой Азаров, когда ехал на встречу с Медведевым 26 мая, было достижение договоренностей по кредитованию Россией достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС. И руководство РФ еще раз подтвердило, что оно готово кредитовать этот проект, хотя и не назвало конкретных сроков», - сказал эксперт.

При этом, по его словам, для украинского премьер-министра накануне парламентских выборов крайне важно продемонстрировать Президенту хоть какие-то достижения в переговорах с Россией в энергетической сфере. «В нынешних условиях, когда переговоры по цене газа зашли в тупик, более реальным выглядит достижение договоренностей в ядерной сфере, в первую очередь в отношении выделения российского кредита на достройку ХАЭС. И нам это нужно, и Россия заинтересована в этом проекте», - отметил Ю.Корольчук.

Вот тут по мнению эксперта и следует искать мотивы действий Николая Азарова. «Зная, что Россия не потерпит такого откровенного блефа, он все же сделал это заявление и можно говорить, что оно серьезно осложнило работу украинских переговорщиков, отбросив их назад в переговорном процессе. Теперь Россия будет занимать еще более жесткую позицию», - считает эксперт.

Он убежден, что здесь огромную роль сыграли политические соображения. «Своим заявлением Азаров "подложил свинью" Юрию Бойко, который отвечает за ход переговоров перед Президентом. При этом нужно понимать, что Азаров, хотя и является главой правительства, но это не его правительство - все члены Кабмина завязаны с различными группами влияния и решают свои собственные вопросы, зачастую напрямую через Януковича. Именно поэтому Азаров еще больше решил затянуть переговоры по газу, для того чтобы выиграть время для достижения собственного результата и принести Президенту на блюдечке договор в сфере ядерной энергетики. Это достижение Азарова вполне может стать дополнительным аргументом в глазах Президента для того, чтобы сохранить за Николаем Яновичем пост премьер-министра и после парламентских выборов», - прогнозирует Ю.Корольчук.

Говоря о решении КС о денонсации межправительственных соглашений, эксперт назвал его еще одной попыткой создать рычаг давления на Россию. «Но я очень сомневаюсь, что денонсация произойдет на самом деле. Более того я считаю, что и оппозиция, в случае получения большинства в парламенте после выборов, не пойдет на отмену харьковских договоренностей. Все понимают, что подобные действия вызовут крайне жесткую ответную реакцию России, а этого никто не хочет ни во власти, ни в оппозиции», - подытожил эксперт.

Петр Черных (УНИАН)

P.S. С экспертным мнением можно не соглашаться, но сложно спорить с тем фактом, что чем дольше Украина выполняет условия газовых соглашений, подписанных Тимошенко в 2009 году, тем слабее она становится. В этой связи увеличение в энергетическом балансе страны альтернативных газу источников энергии выглядело как важнейшая стратегическая задача. Атомная энергетика, которая обеспечивает 50% и более общего объема электроэнергии, вырабатываемой в Украине, является на сегодняшний день важнейшим сдерживающим фактором роста зависимости от российских углеводородов. Да, основным поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС является Россия, но тут нет таких кабальных договоренностей, как в газовой сфере, а значит, всегда остается пространство для маневра. По крайней мере пока. И это пространство необходимо сохранить, невзирая на необходимость получения российского кредита на достройку ХАЭС.