Достижение энергонезависимости не означает отказ от сотрудничества с Россией - Азаров

Достижение энергонезависимости Украины не означает отказ от взаимовыгодного сотрудничества в энергетической сфере с Россией, заверяет премьер-министр Украины Николай Азаров.

Об этом он написал в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Правительство проводит политику обеспечения энергонезависимости нашего государства. И все, что мы сейчас делаем, обязательно через 3-5 лет позволит нам решить эту задачу. Но это вовсе не означает, что после этого мы откажемся от взаимовыгодного сотрудничества с Россией по энергетическим вопросам. Просто мы не хотим на 100% зависеть в вопросах поставки энергии от одной страны, как это есть сейчас», - написал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Украина занимается поиском альтернативных источников энергоносителей, чтобы снизить зависимость от поставок газа из России.

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