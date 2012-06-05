В пяти областях Украины из-за непогоды обесточены 93 населенных пункта
09:53, 05 июня 2012Энергетика
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В Украине на протяжении 4 июня и сегодня ночью в результате непогоды (дожди, сильные порывы ветра) сработали системы защиты линий электропередач и были обесточены 93 населенных пункта в пяти областях.
Как сообщает пресс-служба МЧС, без света остались в Черниговской области - 57 населенных пунктов, во Львовской – 17, в Киевской – 14, в Черкасской – 3, в Ивано-Франковской – 2.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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