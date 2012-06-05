«Газпром» может дать Украине 2 млрд долл. аванса для заполнения ПХГ

Москва. Компания «Газпром» в ближайшие дни может оформить аванс за транзит газа через Украину в сумме 2 млрд долл., чтобы на эти деньги НАК «Нафтогаз Украины» закачал в свои подземные хранилища газ и смог обеспечить его бесперебойные поставки в Европу.

Об этом заявил глава российского газового холдинга Алексей Миллер в Куала-Лумпур, передает РИА «Новости».

«У нас есть понимание, что у «Нафтогаза» должны появиться финансовые ресурсы для закачки газа в ПХГ. Такое решение может быть найдено, мы могли бы проавансировать «Нафтогазу Украины» то, что мы должны заплатить за транзит, - примерно 2 миллиарда долларов, чтобы они использовали их на закачку должных объемов газа в ПХГ. Есть понимание, что мы в ближайшие дни такую договоренность оформим», - сказал А.Миллер.

Он выразил надежду, что после предоставления аванса вопрос о закачке необходимых объемов газа в украинские ПХГ будет исчерпан.

Однако, по словам А.Миллера, пока не ясно, какое именно количество газа для этого необходимо. "Сколько газа они уже закачали? И какими темпами они могли бы закачивать газ на эти деньги, нужно понять", - сказал А.Миллер.

Он отметил, что "Газпром" не обладает данными о том, какие объемы газа Украина использует для своей экономики, а какие направляет в ПХГ.

При этом глава "Газпрома" подчеркнул, что никаких уступок по цене и контрактным объемам для закачки газа в ПХГ компания предоставлять не будет.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, Украина в январе-марте 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 8,547 млрд куб. м. В денежном выражении в январе-марте т.г. Украина сократила импорт газа из Российской Федерации на 24,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 3,573 млрд долл.

По данным Госстата, в І квартале 2012 года Украина импортировала природный газ только из Российской Федерации.

Украинская сторона неоднократно заявляла о намерении сократить закупки газа в РФ в этом году до 27 млрд куб. м с предусмотренных контрактом 52 млрд куб. м.

31 мая А.Миллер заявил, что недостаточный темп закачки газа в украинские хранилища ставит под угрозу стабильное обеспечение Европы газом будущей зимой.