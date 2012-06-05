Путин: «Северный поток» уже построен, «Южный поток» заработает через 1,5-2 года

Москва. Строительство морского участка второй нитки газопровода «Северный поток» практически завершено, через 1,5-2 года заработает газопровод «Южный поток».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин сказал 4 июня в своем выступлении на заседании 29-го саммита Россия – Европейский Союз.

«Осуществляются поставки газа по первому участку североевропейского газопровода. Полным ходом идет строительство его второй нитки. Хочу проинформировать вас, уважаемые коллеги, что морской участок второй нитки «Северного потока» уже практически завершен», - сказал В.Путин.

Он напомнил, что в декабре прошлого года дополнительный импульс получил «Южный поток». Турецкая сторона одобрила его прокладку в своей исключительной экономической зоне.

«Мы получили окончательное разрешение Правительства Турецкой Республики. Планируем приступить к строительству этого газопровода в конце текущего года. Думаю, что потребуется где-то полтора-два года для того, чтобы эта система заработала», - сказал Президент.

В.Путин подчеркнул, что достигнутые результаты в энергетической сфере убедительно показывают, какую отдачу дает прагматичный деловой подход к сотрудничеству без разного рода идеологических и прочих стереотипов.

«Именно такая логика должна быть положена в основу нового базового соглашения между Россией и Евросоюзом. У нас есть хорошая возможность зафиксировать в этом документе наши стратегические цели и обозначить направления взаимодействия на долгосрочную перспективу», - заявил он.

Справка УНИАН. «Северный поток» длиной 1,2 тысячи километров уже поставляет российский газ в Германию. Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG. Коммерческие поставки газа по первой нитке «Северного потока» начались 8 ноября 2011 года.

18 апреля досрочно завершилась укладка второй нитки газопровода «Северный поток». К концу 2012 года, по завершении пусконаладочных работ и заполнению техническим газом, нитка будет готова к началу поставок газа в Европу.

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

Также ОАО «Газпром» намерен построить газопровод «Южный поток», который пройдет через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы. Первые поставки газа по газопроводу запланированы на конец 2015 года.

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