В ближайшие 5-7 лет цена газа в Европе будет составлять 450-500 долл. – Язев

Москва. В ближайшие 5-7 лет цена газа в Европе будет составлять 450-500 долл. за тысячу кубометров.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ по телефону сказал глава Российского газового общества Валерий Язев в ходе 25-го Мирового газового конгресса, который сегодня, 5 июня, открылся в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

«В ближайшие годы рост потребления газа очевиден. Ситуация с ценами пока трудно предсказуема на ближайшую перспективу. Мы прогнозировали в 2006 году одни тренды, но экономический кризис 2008 года все поправил», - сказал В.Язев.

«Сегодня расхождения в прогнозах в уровнях цен отличаются в разы. На мой взгляд, если мы говорим об европейском рынке, то это 450-500 долл. за тыс. куб. м на опте в течении ближайших 5-7 лет», - считает он.

Глава Российского газового общества отметил, что сегодня в мире существует три газовых рынка – американский, европейский и азиатско-тихоокеанского региона. Причем, самые высокие цены в Европе, а самые низкие цены на газ - в США.

«Это определяется целым рядом факторов, которые и дальше будут влиять в целом на рынок и ценообразования. Что это за факторы? Это политика, сланцевый газ и уголь, природно-климатические условия и регуляторы», - сказал В.Язев.

По его словам, все эти факторы по-разному влияют на разные рынки.

В.Язев отметил, что сейчас прогнозируется серьезный рост потребления газа в мире к 2030 году почти на 60%.

«При этом на 40% рост в азиатско-тихоокеанском регионе, процентов на 20 - в Европе», - сказал он.

По мнению В.Язева, Международный газовый союз вполне справедливо определил четыре важнейших стратегических направления отрасли, которые необходимо всячески поддерживать и развивать. Прежде всего, речь идет о повышении роли газа в устойчивом развитии и балансе потребностей всех акционеров, увеличении доли присутствия газа и его доступности на рынке, достижении максимальной эффективности путем расширения производственно-сбытовой базы, и, наконец, гарантии кадрового потенциала для роста и надежности отрасли.

Как известно, Мировой газовый конгресс является одним из самых представительных международных форумов по вопросам развития газовой промышленности, определяющих судьбу отрасли на несколько лет вперед. Проводится он каждые три года под патронажем авторитетного Международного газового Союза (International Gas Union – IGU), который в свою очередь изучает аспекты деятельности газовой отрасли и активно способствует ее многогранному развитию. МГС объединяет газовые ассоциации и компании 71 страны мира.

В его составе 72 действительных и 30 ассоциированных членов. Действительным членом Международного газового Союза от России, которая участвует в деятельности МГС с 1957 года, является ОАО «Газпром», а в качестве ассоциированных членов - Российское газовое общество (РГО) и «Союз независимых производителей газа (Россия)». Работа Международного газового союза охватывает все аспекты отраслевой индустрии, включая разведку, добычу и хранение газа, СПГ, использование газа. МГС занимается продвижением технических и экономических достижений газовой индустрии и поощряет бережное отношение к окружающей среде.

Предыдущий Международный газовый конгресс состоялся в октябре 2009 года в Буэнос-Айресе (Аргентина). Местом 25-го по счету форума лидеров мировой газовой отрасли стала столица Малайзии Куала-Лумпур, а его главной темой - «Газ: основа будущего глобального роста».

В деловой программе 25-го Международного газового конгресса запланированы 14 ключевых докладов руководителей ведущих мировых нефтегазовых компаний и ассоциаций. На площадке конгресса состоятся 10 стратегических «круглых столов», 17 форумов для экспертов, 28 заседаний рабочих и программных комитетов МГС.

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