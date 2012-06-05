Квота Украины в МЦОУ позволяет обогащать уран для 1-1,5 энергоблоков АЭС в год

Москва. Квота Украины в ОАО «Международный центр по обогащению урана» (МЦОУ, Россия) позволяет обогащать уран в объемах, необходимых для работы 1-1,5 энергоблоков украинских АЭС в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила генеральный директор Государственного концерна «Ядерное топливо» Татьяна Амосова в кулуарах международного форума «Атомэкспо-2012».

«Наша квота в МЦОУ дает нам возможность для обогащения урана для 1-1,5 блоков. Это гарантированное обогащение – мы должны знать, что этой гарантией можно воспользоваться», - отметила она.

По ее словам, Украина намерена воспользоваться своей квотой в рамках МЦОУ уже в текущем году. «Принципиальное решение по этому вопросу уже принято», - сказала гендиректор «Ядерного топлива». При этом она уточнила, что стоимость услуг по обогащению урана в рамках МЦОУ будет для Украины ниже, чем стоимость урана, который поставляется на украинские АЭС в топливных сборках.

Напомним, в мае 2012 года генеральный директор МЦОУ Алексей Лебедев сообщил о подписании с ГК «Ядерное топливо» соглашения о включении МЦОУ в процесс поставок топлива на украинские АЭС, осуществляемого российской компанией «ТВЭЛ».

Справка УНИАН. В 2007 году Россия и Казахстан создали ОАО "Международный центр по обогащению урана" с целью производства обогащенного гексафторида урана – топлива для изготовления тепловыделяющих элементов, используемых на АЭС.

Акционерами ОАО "МЦOУ" являются госкорпорация "Росатом", РФ (70% акций), АО "НАК "Казатомпром", Казахстан (10% акций), ЗАО "Армянская атомная электростанция", Армения (10%) и государственный концерн "Ядерное топливо", Украина (10% акций).