Украина готова предоставить свои хранилища для турецкого газа

Украина готова предоставить свои хранилища для хранения газа из Турции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Стамбуле посол Украины в Турецкой Республике Сергей Корсунский.

Говоря о проекте строительства Трансанатолийского азербайджано-турецкого газопровода, он отметил возможность реверса трубы, по которой сейчас газ поступает из Украины в Турцию.

«Таким же реверсом газ может быть доставлен не просто в Украину для потребления. А турецкий газ, который они будут реэкспортировать в Европу, он может закачиваться в наши хранилища и, например, использоваться для реэкспорта в Европу или для поддержания газового баланса Турции», - сказал С.Корсунский.

По его словам, Украина уже обеспечила посещение украинских газохранилищ для турецкой компании. Как сказал посол, турецкие газохранилища рассчитаны на 2-4 млрд кубометров, тогда как украинские - на 32 млрд кубометров газа.

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