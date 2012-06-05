Москва. В «Газпроме» уверены, что в Европе российский природный газ будет востребован, несмотря на развитие технологий добычи нетрадиционных газов.

Об этом идет речь в заявлении заместителя председателя «Газпрома» Александра Медведева в ходе 25-го Мирового газового конгресса в Куала-Лумпуре (Малазия), текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Не сомневаемся мы и в том, что в Европе российский газ будет востребован. Об этом свидетельствуют оценки наших непосредственных партнеров. Об этом говорят и прогнозы международных энергетических организаций», - сказал А.Медведев.

При этом он отметил, что, несмотря на то, что Европа поставила себе задачу снижения энергоемкости своей экономики и невзирая на проблемы экономического роста, «Газпром» по-прежнему рассматривает европейский рынок в качестве приоритетного и рассчитывает, что газпромовский газ будет занимать на нем около 30% доли рынка.

Также А.Медведев сообщил, что в отношении развития СПГ «Газпром» придерживается принципа достаточности, учитывая направление основных газовых потоков и перспективы их развития. Тихоокеанское направление обеспечивается комплексом мероприятий с опорой на проекты о.Сахалин и перспективный проект во Владивостоке. В зону морских перевозок в Атлантическом бассейне «Газпром» войдет, опираясь на проект освоения Штокмановского месторождения, добавил он.

«Мы исходим из того, что наиболее оправданной стратегией развития «Газпрома» для обеспечения устойчивого развития мировой газовой отрасли является стратегия опоры на традиционные ресурсы природного газа. Что касается нетрадиционных - они также находятся в поле нашего постоянного внимания», - сказал он.

А.Медведев сообщил, что «Газпром» полагается на оценки специалистов (ВНИИГАЗ «Газпром»), согласно которым в мировой структуре нетрадиционных ресурсов газа угольный газ и газ низкопроницаемых коллекторов в совокупности превышают оценочные ресурсы сланцевого газа.

Причем, на территории России по количественному показателю доминирует газ низкопроницаемых коллекторов, за ним следует газ угольных пластов.

«Исходя их этого, мы в приоритетном порядке занимаемся развитием технологии добычи угольного газа, оставив сланцевые ресурсы в качестве стратегического резерва для будущих поколений», - сказал он.

Он уверен, что к 2035 году Россия будет крупнейшим контрибьютором в глобальное увеличение снабжения мировой экономики природным газом.

«Сочетание масштабных поставок трубного газа, осуществляемых компаниями Группы «Газпром», и возможностей межконтинентальной торговли СПГ позволяет нам включиться в решение глобальных проблем энергообеспечения, ведя наш бизнес в глобальном масштабе, интегрируя Россию в мировой газовый рынок и более широко – в энергетический рынок планеты», - сказал он.