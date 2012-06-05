Украина объявила конкурсы по Скифскому и Форосскому участкам Черноморского шельфа

Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Скифскому и Форосскому участкам Черноморского шельфа.

Об этом говорится в объявлении, опубликованном в газете "Урядовый курьер" от 2 июня т.г.

Заявления на участие в конкурсах принимаются государственной службой геологии и недр Украины до 2 августа 2012 года.

В сообщении указывается, что плата за участие в конкурсе составляет 1 млн грн по обоим участкам. Стоимость пакета конкурсной документации по Скифскому участку - 12 млн грн, по Форосскому — 10 млн грн.

Как сообщал УНИАН, согласно правительственным постановлениям №454 и №455 от 23 мая т.г., минимальный размер специального платежа (премии) в государственный бюджет, который вносится инвестором на протяжении десяти дней после подписания соглашения о разделе продукции (СРП) - углеводородов, которые будут добываться на Скифском и Форосском участках Черноморского шельфа, должен составить не менее 2,4 млрд грн по каждому участку.

Минимальный объем инвестиций на первом этапе геологоразведочных работ должен составлять не менее 1,6 млрд грн по каждому участку.

Объем инвестиций на втором этапе, в том числе опытно-промышленной эксплуатации, как и суммарный объем инвестиций, необходимых, в том числе, для промышленной разработки, определяется по условиям конкурса. Максимальная часть компенсационной продукции, за счет которой инвестору будут компенсированы его расходы, установлена на уровне 70%, а доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 20%.

Предполагается, что данные соглашения будут заключены на 50 лет.

Площадь Скифского участка составляет 16,698 тыс. кв. км, Форосского – 13,615 тыс. кв. км.

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