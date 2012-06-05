“Черноморнефтегаз” начал освоение Одесского и Безымянного газовых месторождений

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» приступило к активной фазе освоения Одесского и Безымянного месторождений природного газа. Об этом говорится в сообщении компании.

“C 1 июня высокотехнологичная самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) «Петр Годованец» ведет бурение первой своей скважины на блок-кондукторе БК-1 Одесского месторождения – за несколько дней пройдено более 800 метров”, - сообщает компания.

СПБУ «Петр Годованец» пробурит пять скважин, а шестую расконсервирует.

Начало добычи на указанных месторождениях планируется в четвертом квартале 2012 года. В этот же период, после обустройства месторождений, начнутся поставки газа в газотранспортную систему Крыма.

Планируется, что в текущем году из пробуренных новой СПБУ скважин объем добычи газа составит 53 млн куб. м.

В целом в 2012 году “Черноморнефтегаз” прогнозирует, что за счет начала добычи на Одесском и Безымянном месторождениях вместе с увеличением добычи на дообустраиваемых Штормовом газоконденсатном и Архангельском газовом месторождениях годовая добыча будет увеличена на 100 млн куб. м – до 1,15 млрд куб. м природного газа.

По оценкам “Черноморнефтегаза”, продолжение обустройства Одесского и Безымянного месторождений с использованием современных СПБУ – вторая из них приступит к работам в начале следующего года – позволит добыть на месторождениях в 2013 году уже более 600 миллионов кубометров, а с 2014 года – выйти на уровень годовой добычи на промыслах свыше миллиарда кубометров.

Программа общей добычи газа “Черноморнефтегаза” предусматривает трехкратное увеличение годовой добычи природного газа – с 1,05 млрд куб. м в 2011 году до 3 млрд куб. м в 2015 году.

Как отмечают в компании, Одесское и Безымянное газовые месторождения были открыты в 1988 году. В 2006 году на Одесском месторождении начались работы по его освоению и был установлен блок-кондуктор БК-1. Однако из-за отсутствия средств работы были приостановлены. С этого момента до 2011 года на месторождениях проводились лишь геологоразведочные работы по уточнению запасов. Благодаря открытию нового продуктивного горизонта на Одесском месторождении суммарные извлекаемые запасы двух месторождений были увеличены до объема более 22 млрд кубометров природного газа.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».