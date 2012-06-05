Украина договаривается с Турцией о доставке сжиженного газа из Катара

Стамбул. Киев ведет переговоры с Анкарой о путях доставки в Украину сжиженного газа из Катара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Стамбуле посол Украины в Турции Сергей Корсунский.

«Режим судоходства в проливах Дарданеллы и Босфор регулируется международным правом. Согласно конвенции, Турция не может не пропустить танкеры с сжиженным газом, нет никаких оснований. В то же время, Турция имеет право регулировать режим прохождения залива", - сказал С.Корсунский.

По его словам, в случае доставки танкером сжиженного газа из Катара в Украину на LNG-терминал для Турции это будет дополнительной нагрузкой небезопасным трафиком. "Мы это понимаем", - подчеркнул он и добавил: «У нас нет альтернативы. Это единственный путь, по которому мы можем получить альтернативный газ».

Как отметил С.Корсунский, количество и качество переговоров свидетельствует о полном понимании позиций каждой из сторон.

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