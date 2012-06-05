Авансовая оплата транзита газа «Газпромом» не решает вопрос буферного газа – эксперт

Авансовая оплата «Газпромом» транзита газа через территорию Украины не решает вопрос, выдвинутый украинской стороной об отказе от оплаты буферного газа и необходимости российским монополистом оплачивать его хранение в украинских газохранилищах.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

«Предоставление аванса со стороны «Газпрома» не является решением вопроса по закачке буферного газа», - отметил он.

В.Землянский подчеркнул, что «Газпром», для решения спора, предлагает Украине средства, которые он и так должен выплачивать за транзит газа, но только авансом, пытаясь, таким образом избежать расходов на хранение газа в ПХГ.

Согласившись на такое предложение, отметил эксперт, НАК «Нафтогаз Украины» фактически будет оказывать финансовую помощь российскому партнеру.

«Нам предлагают за те деньги, которая Украина все равно получит, так или иначе, сейчас решить финансовые проблемы «Газпрома». Я думаю, что «Нафтогаз» находится не в той финансовой ситуации, чтоб оказывать помощь российскому монополисту в размере от 2,5 до 5 млрд долларов (сумма за оплату 5-10 млрд куб. м буферного газа в год, с учетом пиковых нагрузок). А если «Газпром» хочет авансировать нас, чтоб, скажем, на срывались расчеты, и «Нафтогаз» мог платить за газ, который закупает, по той цене, которая предусмотрена контрактом, то это можно рассмотреть, как жест доброй воли со стороны «Газпрома» и приглашение к продолжению переговоров по цене на газ», - заявил В.Землянский.

Он уточнил, что «Нафтогаз», отказываясь закупать буферный газ у «Газпрома» никак не нарушает условий газовых контрактов 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 4 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания «Газпром» в ближайшие дни может оформить аванс за транзит газа через Украину в сумме 2 млрд долл., чтобы на эти деньги НАК «Нафтогаз Украины» закачал в свои подземные хранилища газ и смог обеспечить его бесперебойные поставки в Европу.

В конце мая НАК «Нафтогаз Украины» предложил «Газпрому» заключить допсоглашение об использовании украинских ПХГ для обеспечения поставок российского газа в Европу. Также он сообщил, что в 2012 году закачка газа в ПХГ будет происходить исключительно в объемах, необходимых для обеспечения собственных нужд Украины, о чем «Газпром» был уведомлен официальным письмом от 18 мая 2012 года.