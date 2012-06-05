Украина хочет участвовать в консорциуме по строительству Трансанатолийского газопровода
Стамбул. Украина рассчитывает на участие в азербайджанско-турецком консорциуме по строительству Трансанатолийского газопровода.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Стамбуле посол Украины в Турции Сергей Корсунский.
"На сегодняшний день у нас есть абсолютная политическая поддержка турецкого правительства с тем, чтобы Украина была участником этого проекта", - сказал он.
Как отметил посол, в июне планируется подписание соответствующего соглашения между Турцией и Азербайджаном, после чего Украина будет рассматривать механизмы своего участия в консорциуме.
"Мы могли бы войти в проект нашим оборудованием, трубами, специалистами, чтобы ускорить строительство газопровода", - сказал С.Корсунский.
Он подчеркнул, что Украина рассматривает данный проект как один из альтернативных источников поставок газа в Украину.
Ожидается, что Трансанатолийский газопровод будет введен в эксплуатацию в 2017-2018 гг.
Справка УНИАН. Трансанатолийский газопровод, который будет пролегать с востока на запад Турции к границе с Болгарией или Грецией, станет составной частью проекта "Южный газовый коридор". Им предусматривается транспортировать на европейский рынок газ из разных источников, прежде всего, с азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз" на Каспии. Минимальная пропускная способность трубопровода, как ожидается, будет составлять 16 млрд кубометров в год.
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