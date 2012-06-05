«Херсоноблэнерго» отключило за долги Каховский горводоканал

ПАО «Херсоноблэнерго» сегодня начало поэтапное отключение объектов Каховского горводоканала от электроснабжения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе энергокомпании, указанные действия проводятся в связи с наличием у коммунального предприятия долга за использованную электроэнергию в сумме 220 тыс. грн.

По данным ПАО, уже обесточены административное здание и гараж горводоканала, а также одна скважина.

Как говорится в сообщении пресс-службы «Херсоноблэнерго», руководство ПАО возлагает «ответственность за происходящее на руководство Каховского горводоканала и указывает на возможные негативные последствия для водоснабжения жителей Каховки».

«Прослеживается тенденция с задолженностью за потребленную электроэнергию водопроводно-канализационными предприятиями Херсонщины и Украины в целом. Это вынуждает энергетиков прибегать к крайним мерам и ограничивать электроснабжение должникам», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 мая «Херсонобленерго» начало поэтапное отключение объектов городского коммунального предприятия «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Херсона» от электроснабжения за долги в сумме 2 млн грн. При этом энергетики отмечали, что руководство водоканала проигнорировало выполнение договоренностей, достигнутых 11 апреля, когда на сессии Херсонского горсовета было решено выделить водоканалу 2 млн грн из бюджета на срочное погашение долгов.

Кроме того, тогда энергетики обвинили руководство горводоканала в том, что выделенные для погашения долга горсоветом Херсона бюджетные 2 млн грн были использованы на другие цели, а не в уплату долгов за использованную электроэнергию.