Цена нефти растет на статданных из США

На мировых торгах в среду, 6 мая, цены на нефть растут на фоне статдынных из США.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,72 доллара, или на 0,85%, - до 85,01 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,54 доллара, или на 0,55%, - до 99,38 доллара за баррель.

По данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,8 миллиона баррелей. В среду аналогичные данные опубликует Минэнерго США. Согласно прогнозам аналитиков, запасы сократились за минувшую неделю на 500 тысячей баррелей, передает Bllomberg.