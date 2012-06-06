Украина изучит предложения России об авансовой оплате транзита газа – Бойко

Украина изучит предложения Российской Федерации об условиях авансовой оплаты транзита газа, после того, как они поступят от «Газпрома».

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

«Мы изучим все предложения наших партнеров… Это не вопрос, если деньги дадут – надо посмотреть. Это то же самое, в принципе, что они нам дают деньги, что они хранят газ», - сказал Ю.Бойко.

При этом он сообщил, что официально предложения еще не поступили.

«Официально пока нет», – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 4 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» в ближайшие дни может оформить аванс за транзит газа через Украину в сумме 2 млрд долл., чтобы на эти деньги НАК «Нафтогаз Украины» закачал в свои подземные хранилища газ и смог обеспечить его бесперебойные поставки в Европу.

В конце мая НАК «Нафтогаз Украины» предложил «Газпрому» заключить допсоглашение об использовании украинских ПХГ для обеспечения поставок российского газа в Европу. Также он сообщил, что в 2012 году закачка газа в ПХГ будет происходить исключительно в объемах, необходимых для обеспечения собственных нужд Украины, о чем «Газпром» был уведомлен официальным письмом от 18 мая 2012 года.