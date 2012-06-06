Москва. Строительство завода по фабрикации ядерного топлива в Украине начнется осенью текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-президент российской компании «ТВЭЛ» Василий Константинов в кулуарах международного форума «Атомэкспо-2012».

«Что касается начала строительства, то мы надеемся начать земельные работы уже осенью этого года, возможно ближе к зиме. Начнем с создания защитного барьера», - сказал В.Константинов.

Говоря о механизме финансирования строительства, В.Константинов сообщил, что на 30% оно будет осуществляться за счет акционеров предприятия (Государственный концерн «Ядерное топливо» и российская компания «ТВЭЛ» – УНИАН), а остальные 70% будут привлекаться в виде кредитов. По его словам, соответствующее решение было принято в ходе последней встречи главы «Росатома» Сергея Кириенко и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко. «На первом этапе строительства мы используем собственные средства, а потом будем смотреть на объем работ, график их выполнения и будем принимать решение по заемным средствам. Пока очень сложно говорить с точностью до гривны о конечной стоимости строительства», - сказал В.Константинов и добавил: «В вопросе стоимости строительства завода мы стараемся держаться в тех рамках, которые были установлены в нашем конкурсном предложении. Как вы знаете, конечная наша цель — это создание в Украине цикла от производства порошка до сборки ТВС, кроме того, что мы будем поставлять циркониевые комплектующие, и стоимость создания этого комплекса нами просчитана. Но нужно учитывать, что нам необходимо около 10% от стоимости строительства вложить в создание инфраструктуры в Смолино, того поселка, где будет строиться завод».

При этом он отметил, что конечная стоимость строительства завода во многом зависит от украинской стороны. «Это все-таки больше лежит на наших украинских партнерах, тут мы, чем можем, тем поможем, и постараемся вместе сработать в лучшую сторону», - добавил вице-президент «ТВЭЛ».

Как сообщал УНИАН, в конце января этого года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины согласовала технико-экономическое обоснование строительства завода по фабрикации ядерного топлива.

Справка УНИАН. В декабре 2011 г. Государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива».

Соответствующие доли в акционерном капитале распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежит ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция - ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении «ТВЭЛ» подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

Завод планируется разместить на площадке в пгт. Смолино (Кировоградская область).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.