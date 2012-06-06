Эксперт: аванс за транзит – тактическое достижение Нафтогаза и стратегический выигрыш Газпрома

2 миллиарда долларов авансом – это тактическое достижение "Нафтогаза Украины" и стратегический выигрыш "Газпрома".

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский, комментируя заявление председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера о том, что «Газпром» в ближайшие дни может оформить аванс за транзит газа через Украину в сумме 2 млрд долл., чтобы на эти деньги НАК «Нафтогаз Украины» закачал в свои подземные хранилища (ПХГ) газ и смог обеспечить его бесперебойную поставку в Европу.

Б.Соколовский считает, что сокращение "Нафтогазом" объемов закачивания российского газа в украинские ПХГ – вынужденная мера, а не шантаж кого бы то ни было, как это пытается представить "Газпром" европейцам. А заблаговременное сообщение "Нафтогазом" об этом (когда еще есть время исправить ситуацию с буферным газом в ПХГ) "можно расценивать как проявление серьезного и ответственного подхода компании как к "Газпрому", так и к европейским потребителям".

"В то же время предложение "Нафтогаза", чтобы "Газпром" хранил свой газ в украинских ПХГ, скорее, было тактическим шагом, чтобы заставить его авансом заплатить за транзит газа, что позволяет украинской компании отсрочить на несколько месяцев решение острых финансово-технических проблем", - считает эксперт.

Следовательно, по его словам, готовность "Газпрома" к предоплате около 2 миллиардов долларов можно считать тактической победой "Нафтогаза". Хотя в целом при этом не решаются стратегические вопросы сотрудничества с РФ в газовой сфере.

"С другой стороны, "Газпром" использует эту ситуацию с НАК "Нафтогаз Украины" в первую очередь для ухудшения имиджа в мире украинской компании и Украины в целом как якобы ненадежного партнера, - сказал Б.Соколовский. - Кроме того, российская сторона использует вынужденную позицию "Нафтогаза" в качестве дополнительного аргумента в пользу своих стратегических планов. В частности, относительно строительства маршрутов в обход Украины, в первую очередь «Южного потока».

Эксперт подчеркнул, что в целом за счет завышенной цены на газ и заниженного транзитного тарифа "Газпром" за год получает от украинской стороны несправедливую переплату, которая существенно превышает 2 млрд долларов. Поэтому авансовый платеж не является для "Газпрома" слишком обременительным и стоит тех политических и имиджевых дивидендов, которые он получит в Европе как якобы надежный партнер, способный к компромиссам. "При этом таким образом он отвлекает внимание российского общества и мирового сообщества от многих проблем, которые поразили саму компанию и ее юридическое и фактическое руководство. В частности, скрываются сокращения объемов добычи газа "Газпромом", реальные финансовые и технические проблемы компании, ее непрозрачность и т.п.", - сказал Б.Соколовский.

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